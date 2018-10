Karel Hála, archívna snímka. Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové/ Bratislava 2. októbra (TASR) - Český spevák Karel Hála bol majstrom swingu. Jeho zamatový barytón vynikol aj v opere, populárnej hudbe a muzikáloch. V utorok 2. októbra by mal 85 rokov.Karel Hála sa narodil 2. októbra 1933 v Hradci Králové v bývalom Československu. Keď mal deväť rokov jeho otca zatkli za odbojovú činnosť.poodhalil svoju minulosť Karel Hála. O dva roky neskôr zatklo gestapo aj jeho mamu. Zvyšok vojny prežila v koncentračnom tábore Mauthausen a v roku 1947 zomrela.O jedenásťročného Hálu sa starala staršia sestra Regina, ktorá ho prihlásila na gitaru. Budúci spevák mal však talent aj na pohyb a samozrejme na spev. Na pražské konzervatórium bol prijatý na prvý pokus.Po absolvovaní konzervatória dostal Karel Hála angažmá v Armádnej opere, kde sa presadil vďaka perfektne zaspievanému partu Figara. V opernom svete pobudol tri roky a potom prešiel do pražského Hudebního divadla Karlín. Jeho prvý hit Ona je krásna nahral v roku 1962 a dostavil sa spevákov veľký úspech vo sfére popu. Účinkoval aj na javiskách pražských Divadiel ABC, Rokoko a v Apolle. Českými hitmi sa neskôr stali aj Hálove skladby Já žil, jak jsem žil, Můj otčenáš, Dej mi pár okovů a mnoho iných.Karel Hála neskôr rozbehol svoju kariéru sólistu s orchestrom Gustava Broma, Karla Krautgartnera, orchestrami Českého rozhlasu a Československej televízie. U poslucháčov zabodovali aj skladby Dívka toulavá a Zámoří. Dlhohrajúca platňa Swing vyšla Hálovi v roku 1972.Po roku 1972 sa ako jeden z prvých umelcov sa dal na slobodné povolanie. Zahral si aj v legendárnych muzikáloch Kdyby tisíc klarinetů, Světácích, Nebeských jezdcích i Noci na Karlštejně.Spevák často vystupoval, ako mnoho našich iných umelcov, v bývalom Sovietskom zväze. V rakúskych uliciach si holohlavého Hálu mýlili a považovali ho za Tellyho Savalasa, ktorý hral inšpektora Kojaka v populárnom americkom seriáli.V roku 2006 vyšla umelcova kompilácia najväčších hitov Pop galerie Karel Hála.K 70. narodeninám umelca sa konal v pražskom Národním domě na Vinohradech konecrt Pocta Karlu Hálovi. "Po novembri už vlastne neexistovalo nič, čo by ma v Prahe držalo. Nebola práca, rozhlas a televízia už o mňa nemali taký záujem, a tak sme sa odsťahovali," povedal po koncerte.Karel Hála zomrel 6. júla 2008 vo veku 74 rokov v pražskej Nemocnici Na Homolce.V tom čase publicistka Věnceslava Dezortová pripravovala vydanie Hálovej životopisnej knihy Mistr swingu. Publikáciu, ktorá rozpráva o živote a ťažkom detstve hudobnej legendy, uviedlo na trh nakladateľstvo Brána v roku 2009.Kompilácia s názvom Dej mi pár okovů a dalších 44 hitů spevákovi vyšla v septembri 2010. Pod texty najznámejšej Hálovej skladby Dej mi pár okovů sa podpísal autor legendárnych českých piesňových hitov zo 60. rokov, textár, prekladateľ, scenárista, herec a animátor Rostislav Černý.