V lokalite pod Húpačkami v Tatrách slúži turistom nový drevený most

Téryho chata v Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách. Nad chatou v pozadí je Priečne sedlo (2352 mnm), vedie ním priechod turistickým značkovaným chodníkom z Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny. Vpravo od Priečneho sedla je osvetlená Široká veža. Celkom vpravo je Ľadový štít, druhý sprava je Malý Ľadový štít. Foto: TASR/Milan Kapusta

Vysoké Tatry 2. októbra (TASR) - Turistom smerujúcim do Malej Studenej doliny už slúži nový drevený most v lokalite pod Húpačkami. Ten pôvodný ešte v júli strhla povodeň. Informovala o tom Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku.Lesníci ešte na druhý deň po povodni postavili provizórne premostenie, aby Téryho a Zbojnícka chata neostali odrezané v smere od Hrebienka. "S výstavbou nového premostenia začala dodávateľská firma minulý týždeň. V porovnaní so starým mostom je ten nový masívnejší a tiež o niečo vyšší," ozrejmila Petránová s tým, že premostenie je zakotvené priamo do terénu, takže by malo byť odolnejšie voči škodám spôsobeným prípadnými povodňami.