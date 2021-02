Český ústavný súd zrušil časť volebného zákona, senátori sa sťažovali na diskrimináciu slabších strán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Český ústavný súd čiastočne vyhovel sťažnosti skupiny senátorov na volebné pravidlá a zrušil časť volebného zákona. Rozhodnutie sa dotkne už októbrových volieb do Poslaneckej snemovne. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Na súd sa obrátilo 21 poslancov, podľa ktorých doterajší volebný systém diskriminuje slabšie strany. Súd zrušil časť zákona o prepočítavaní hlasov podľa počtu obyvateľov v jednotlivých krajoch, čo prospievalo skôr silnejším stranám, pričom to odôvodnil tým, že je to porušenie rovnosti volebného práva a šancí. Po zásahu súdu tak strany získajú jeden mandát za približne rovnaký počet hlasov.Tribunál tiež vyhovel sťažnosti poslancov na kvórum pre koalície, ktoré násobilo päťpercentnú hranicu pre vstup do dolnej komory parlamentu podľa počtu strán, ktoré ju tvoria. Po novom bude stačiť päť percent pre celú koalíciu. Senátori sa tiež sťažovali na hranicu pre vstup strán do Snemovne, tej však súd nevyhovel.Ministerstvo vnútra podľa jeho šéfa Jana Hamáčka predstaví alternatívy volebných pravidiel. Rokovania s jednotlivými stranami chce zvolať čo najskôr. O presnej podobe nových pravidiel rozhodne parlament. Novú právnu úpravu musia zákonodarcovia prijať do augusta.