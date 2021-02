Portugalské nemocnice sú pod veľkým tlakom, pomôcť sa im rozhodli nemeckí lekári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2021 - Nemecký vojenský zdravotnícky tím vycestoval do Portugalska, kde pomôže tamojším kolegom s nárastom prípadov nákazy novým koronavírusom. Tím 26 lekárov a zdravotných sestier odletel v stredu z Wunstorfu v severnom Nemecku. Pomôcť by mali civilnej nemocnici v Lisabone, povedal šéf vojenskej zdravotnej služby Ulrich Baumgärtner.„Je jasné, že je tam pravdepodobne potrebných podstatne viac kapacít, my však môžeme poskytnúť malú, no dúfame dôležitú, pomoc z obmedzených zdrojov, ktoré máme,“ povedal Baumgärtner novinárom pred odletom tímu. Zdravotníci podľa jeho slov so sebou vzali aj zdravotnícky materiál vrátane ventilátorov.Portugalské nemocnice sa pre nárast prípadov koronavírusu ocitli pod veľkým tlakom. Malá krajina má jednu z najvyšších mier nákazy v Európe, pričom počas pandémie zaznamenala viac ako 13-tisíc súvisiacich úmrtí.