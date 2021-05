Český vedec pracuje na nádejnej látke MitoTam v boji proti rakovine

Český biochemik Jiří Neužil pracuje na výskume látky MitoTam, ktorá má byť nádejou v boji proti rakovine. Vedec hľadá v zhubných bunkách oblasti, ktoré po zásahu zvonka zaniknú. Informovala o tom Akadémia vied Českej republiky.





"Tieto zásahové miesta by mali byť ideálne prítomné v rámci širokého spektra nádorových ochorení. Snažíme sa odhaliť Achillovu pätu nádorov," informoval Neužil.Jeho výskum sa špecializuje na mitochondrie, teda malé útvary, ktoré pre väčšinu buniek, nielen nádorových, vytvárajú energiu. Označujú sa preto aj ako bunkové elektrárne. "Myslím si, že vieme oveľa viac o vesmíre – na Marse lieta helikoptéra, človek bol na Mesiaci -, avšak čo sa odohráva v našej malej bunke, ktorá má veľkosť 20 mikrometrov, vieme omnoho menej. Pritom je to veľmi zaujímavá oblasť a nás baví zisťovať, ako v bunke veci fungujú," uviedol biochemik, ktorý sa nádorovej biológii venuje dve desaťročia.Protirakovinová látka MitoTam má priamo zasiahnuť mitochondrie rakovinových buniek. Tie majú iné vlastnosti ako nezhubné bunky, ktorým látka neuškodí. Základom MitoTamu je analóg vitamínu E, ktorý má protinádorové účinky. Biochemik sa k objavu dopracoval náhodne, keď urobil chybu pri plánovaní pokusu.Jeho vedecký tím teraz skúma účinky látky na nádoroch obličiek u myší v kombinácii s imunoterapiou. "Nádorové bunky zabíja protirakovinová látka MitoTam a tiež vlastný imunitný systém," priblížil. Zároveň dodal, že výsledky u myší sú zatiaľ sľubné. Nasledovať má druhá fáza klinických testov u ľudí, ideálne ešte tento rok.Jiří Neužil je vedúcim laboratória molekulárnej terapie v Biotechnologickom ústave Akadémie vied Českej republiky, ktoré navrhuje a vyvíja nové protirakovinové látky. Ide predovšetkým o analógy vitamínu E. Okrem toho pôsobí aj na Griffith University v austrálskom Queenslande. Objavil mitochondriálny komplex II ako zásahové miesto pre liečbu nádorov a navrhol novú skupinu protirakovinových látok cielených práve na mitochondrie. Odhalil horizontálny prenos mitochondrií v modeli nádorových ochorení. Je spoluautorom niekoľkých patentov.Zhubné nádory sú v Českej republike dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtí po srdcovo-cievnych ochoreniach, podobne je to aj na Slovensku. Podľa štatistík slovenského Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa každoročne vyskytne viac než 30.000 nových prípadov rakoviny. Podľa onkológov výskyt nádorových diagnóz na Slovensku neustále stúpa.