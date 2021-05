Úloha českého národného pivovaru varením piva nekončí, hovorí Aleš Dvořák z Budvaru

Tradícia zachováva kvalitu

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Český národný pivovar Budějovický Budvar je posledný národný podnik v republike. Záväzok voči vyše 10 miliónom akcionárov si plní od roku 1967, pričom po páde komunizmu odolal aj silným tlakom medzinárodných pivovarníckych spoločností na odkúpenie akcií a prevzatie vlastníctva. "Nie sme iba pivovar, sme aj ambasádor českého pivovarníctva. Dbáme na zachovanie tradícií, rozvíjame pivnú kultúru doma aj vo svete, ukazujeme správny prístup ako ku kvalite piva, tak aj k jeho podávaniu," hovorí obchodný sládok pivovaru Aleš Dvořák. Značka šíri českú pivovarnícku tradíciu a súčasne podporuje remeselnú a minipivovarnícku scénu v Českej republike. Pre našich západných susedov je Budějovický Budvar jednoducho rodinným striebrom.História varenia piva sa v Českých Budějoviciach datuje od roku 1265; Budějovický Budvar varí od roku 1895 svoj Budweiser Budvar výlučne z lokálnych surovín až dodnes. Aleš Dvořák vysvetľuje: "Naša voda sa kvalitou vyrovná dojčenskej, takže nepotrebuje žiadne chemické úpravy. Voda z doby ľadovej vyviera z artézskej studne pod pivovarom, hlbokej 300 metrov, varilo sa z nej už v začiatkoch pivovaru." Druhou unikátnou zložkou je vznešený červený žatecký chmeľ odrody Saaz. "U nás v Budějovickom Budvare nepoužívame granulovaný chmeľ, hoci by to bolo lacnejšie, ale do varní sypeme celé hlavičky chmeľu," pokračuje obchodný sládok. Aj jačmenný slad pochádza historického zdroja - Haná na Morave je kvalitou svojho sladu povestná dodnes. "Pridajme k tomu dostatočne dlhý proces dozrievania v ležiackych tankoch a máme svetovo uznávaný ležiak," dodáva Dvořák.Kvalita ingrediencií a dostatok času na odležanie sa zákonite prejavuje aj na výslednom produkte a cene. Na trhu sú však aj pivá, ktoré stoja doslova niekoľko centov, čo môže vzbudzovať dojem, že si pri prémiových pivách priplácame za značku. Aký je vlastne kvalitatívny rozdiel medzi pár centovým pivom a prémiovým pivom – keď rozdiel v ich cene môže byť niekedy aj jedno euro? Podľa Aleša Dvořáka je dôvodov hneď niekoľko, v prvom rade moderná veľkovýroba, v ktorej sa väčšinou používajú technické zariadenia a výrobné postupy s úlohou čo najviac znížiť náklady. "V praxi to znamená snahu proces čo najväčšmi urýchliť, čo sa však nepáči kvasinkám, a zároveň znížiť spracovávaný objem hmoty, teda variť "husté" pivo a vo finále ho nariediť. Výsledkom je častokrát pivo bez zásadných vád, ale aj bez osobitého charakteru." Do úvahy treba podľa Dvořáka brať aj tlaky obchodných reťazcov na zľavy. Často je tiež príčinou nízkej ceny zlá finančná situácia napríklad preinvestovaného pivovaru, ktorý predáva časť svojej produkcie, ktorú by inak na trhu neuplatnil, pod inou značkou za takmer výrobné náklady.Na momentálnu obľúbenosť horkých pív zareagoval Budějovický Budvar novinkou Budvar 33 . Podľa Aleša Dvořáka je chuť dobrého piva subjektívna, aj keď je pár činiteľov, ktoré ju môžu ovplyvniť. "Správna teplota a pohár spravia svoje. Dobrý pohár maximalizuje vizuálny aj chuťový zážitok." Poháre Budvaru inšpirované dielom Josefa Ladu. Ich hrubé sklo udržiava optimálnu teplotu piva v zaoblenom "brušku" pohára so širokým vyústením, takže si pri každom dúšku naplno užijete chuť aj vôňu zlatistého moku. "Okrem toho je veľmi dôležité, aby bolo pivo podávané správne a aby sme ho pili v dobrej atmosfére. Len tak si ho dokážeme vychutnať naplno," dodáva Aleš Dvořák.