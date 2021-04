Český vicepremiér Hamáček skolaboval, nepríde na rokovanie Poslaneckej snemovne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český vicepremiér Jan Hamáček v utorok skolaboval a ruší preto svoj program. Potvrdil to českým médiám. Za zdravotnou indispozíciou je podľa neho zrejme tlak. Minister vnútra preto napríklad nepríde na rokovanie Poslaneckej snemovne, informuje spravodajský portál TN.cz Hovorkyňa strany ČSSD, ktorej je Hamáček predsedom, pre TV Nova povedala, že si ministrov stav nevyžiadal lekársku starostlivosť. Hamáček sa pokúsi byť do večera v poriadku, aby sa mohol zúčastniť na grémiu strany, ktoré by sa malo venovať otázke zmien vo vláde.Ako pripomína český portál, Hamáčkove zdravotné problémy sa dostavili krátko po tom, čo okrem ministerstva vnútra dostal na starosť aj rezort zahraničia, kde skončil jeho stranícky kolega Tomáš Petříček. Toho mal na poste vystriedať minister kultúry Lubomír Zaorálek, ten však v utorok na tlačovej konferencii dal najavo, že o presun nemá záujem a považuje to za danajský dar.