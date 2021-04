Gyimesi vstúpil do politiky nešťastne a chybu pri jeho výbere urobil aj Matovič, myslí si Demeš

Vrcholne neštandardná návšteva

Začíname vidieť svetlo na konci tunela

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) vstúpil podľa zahraničnopolitického analytika a bývalého ministra medzinárodných vzťahov SR Pavla Demeša do slovenskej domácej a zahraničnej politiky „mimoriadne nešťastne“.Ako uviedol Demeš pre agentúru SITA, je presvedčený, že ho to bude stáť viac než len reputáciu. Doplnil, že chybu však urobil aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), a to tým, že si za svojho partnera pre dialóg s Budapešťou vybral práve človeka „jeho (Gyimesiho, pozn. SITA) úrovne a profilu“.Bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol, že Gyimesiho vyjadrenia vníma ako vrcholne nezodpovedné, nekompetentné a potenciálne nebezpečné.„Som prekvapený, že poslanecký klub OĽaNO k tomu nezaujal stanovisko. To znamená, že zrejme s ním súhlasia, a to už by bolo katastrofálne. Ostatne je pravda aj to, že priestor pre takéto vyhlásenia mu vytvára predseda OĽaNO, pán Igor Matovič,“ doplnil bývalý šéf slovenskej diplomacie.Kukan priblížil, že neúčasť slovenskej diplomacie na rokovaniach ministra financií vysiela signál, že išlo o vrcholne neštandardnú návštevu v zahraničí, partneri SR to zaznamenajú a budú si klásť otázky, čo to znamená.„Je to teda spochybnenie nášho postavenia vo svete,“ zdôraznil Kukan s tým, že takéto akcie je potrebné robiť štandardne. Doplnil, že demagogické argumenty o tom, že „teraz je pandémia a preto sú možné aj iné spôsoby“, neobstoja a je potrebné ich plne odmietnuť.Demeš dodal, že Slovensko je zakotvené do európskych a transatlantických zoskupení. Ukazuje to podľa neho aj spoločný boj s pandémiou a prekonávanie mimoriadne vážnych sociálnych a ekonomických následkov.Zahraničná politika SR a rezort diplomacie sa, ako dodal, museli aj v minulosti vysporiadať s bizarnými krokmi premiérov a ďalších politikov.„Verím, že nový premiér Eduard Heger (OĽaNO) a koaliční lídri nájdu spôsob, ako prekonať súčasné turbulencie a spochybnenia Slovenska na medzinárodnej scéne. Potešiteľné je, že sa nám darí vďaka pomoci zo zahraničia prekonávať nepriaznivú pandemickú situáciu a začíname vidieť svetlo na konci tunela,“ skonštatoval zahraničnopolitický analytik.Gyimesi bol v piatok 9. apríla spolu s ministrom financií v Budapešti na rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm . Podľa Gyimesiho bola neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na tomto rokovaní „predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou“.