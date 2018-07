Český výrobca kožených tašiek po úspechu doma mieri do sveta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. júla (TASR) - Moderné technológie a ručná výroba nemajú na prvý pohľad veľa spoločného. Ale český projekt, ktorý pôvodne vznikol na podporu pražskej dielne Romana Tlustého a stal sa firmou s ročným obratom 25 miliónov korún (964.357,35 eur), svedčí o tom, že môžu spoločne dosiahnuť úspech. Výrobcovi tašiek, firme Brašnářství Tlustý a spol., sa vyplatila stávka na sociálne siete, ktoré teraz využíva aj na oslovenie zákazníkov v cudzine, uviedol portál lidovky.cz.Dielňu, ktorá vyrába tašky a kabelky za ceny okolo 10.000 Kč, by asi v zapadnutej ulici v pražských Vršoviciach nikto nehľadal. Napriek tomu si jej produkty od roku 2013 kúpilo vyše 35.000 zákazníkov a jej 25 remeselníkov ročne a ručne vyrobí 10.000 až 15.000 kožených výrobkov.Po úspechu v Česku plánuje firma expandovať do sveta. A rovnako ako na domácom trhu, tak aj v tomto prípade to chce dosiahnuť cez internet. Riaditeľ Ivan Petrův stávke na sociálne siete verí.skonštatoval.opísala dianie vo firme Veronika Kohoutová.Brašnářství Tlustý plánuje naďalej vyrábať v pražských Vršoviciach, aj keď je aktuálnym trendom mať doma dizajn a "špinavú prácu" odsunúť niekam na Východ.Zákazníci si môžu pri jednotlivých modeloch vybrať farbu usne aj podšívky, šitie, počet vreciek alebo požiadať o iný zaujímavý detail. Najžiadanejším modelom je vraj tzv. business messenger. Do takejto tašky sa zmestí 13-palcový notebook a jeho cena začína od 14.000 Kč. Za aktovku v plnej výbave si firma účtuje 20.000 Kč. Záruka je pritom doživotná. Stačí poškodenú tašku poslať do vršovickej dielne a remeselníci ju zadarmo opravia.Hoci sa firma špecializuje na módne doplnky, označenie módna značka tu počujú neradi.tvrdí Kohoutová.Brašnářství Tlustý a spol. založili Ivan Petrův spolu s Romanom Tlustým v roku 2013. Remeselník s drobnou opravárenskou dielňou si vtedy nevedel rady s podnikaním a obrátil sa na kamaráta, vtedy podnikateľa v IT.pochvaľuje si dnes Petrův.Remeselník, podľa ktorého sa podnik volá, už ale vo firme nefiguruje. Partneri sa nedohodli na jej fungovaní a pred dvoma rokmi sa rozišli.