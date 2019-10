Cesta cez obec Ždiar je vďaka modernizácii bezpečnejšia

Na snímke automobily prechádzajú po zrekonštruovanej ceste I/66 v obci Ždiar 29. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ždiar 29. októbra (TASR) – Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari, okres Poprad, ktorú v utorok slávnostne uviedli do užívania, bude slúžiť miestnym, ale aj turistom. Takmer päť kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších modernizovali viac ako rok s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.uviedol minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).Táto cesta je dôležitá pre región a jej modernizácia vzhľadom na stav vozovky už bola nutná.skonštatoval starosta Ždiaru Pavel Bekeš. Dodal, že významnou mierou k tomu prispelo aj otvorenie Chodníka korunami stromov v neďalekej Bachledovej doline. Okrem zlepšenia dopravnej infraštruktúry sa podľa neho zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov a zároveň vďaka regulácii vody popri ceste sa zlepší aj životné prostredie v obci.Zhotoviteľom diela takmer za 3,5 milióna eur boli Cestné stavby Liptovský Mikuláš a 60 jej pracovníkov cestu modernizovalo od mája minulého roka.skonštatovala štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengolová. Za pravdu jej dal aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý pripomenul, že v regióne nejde o jedinú dopravnú tepnu, ktorá prechádza obnovou.konkretizoval Majerský.Rekonštrukcia cesty I/66 v Ždiari bola realizovaná od križovatky s miestnou komunikáciou do Bachledovej doliny, až na koniec obce pred lyžiarskym strediskom Skicentrum Strednica. Stavebné úpravy priniesli úpravu a rozšírenia vozovky, výstavbu priechodov pre chodcov s osvetlením, chodníkov pre peších, prístreškov autobusových zastávok, výmeny zvodidiel a celkového odvodnenia cesty, ktoré predĺži jej životnosť.Rezort dopravy predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 250 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako sú napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.