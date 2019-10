Výnosy z gréckych dlhopisov klesli po správe, že splatia časť dlhu MMF

Foto: Andrej Galica. Foto: Andrej Galica.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 29. októbra (TASR) - Investori vítajú plán Grécka na predčasné splatenie časti dlhu Medzinárodnému menovému fondu (MMF) vo výške 2,7 miliardy eur ako jeden z najsilnejších znakov jeho zotavenia sa z finančnej krízy.Očakáva sa, že grécky minister financií Christos Staikouras požiada na najbližšom zasadaní svojich kolegov z eurozóny, aby sa vzdali práva na splatenie pomernej časti dlhu, ak Grécko vráti časť pôžičky od MMF pred termínom splatnosti.Premiér Kyriakos Mitsotakis odhaduje, že tento krok ušetrí Grécku približne 75 miliónov eur ročne. Niektoré z úverov, ktoré fond poskytol krajine počas krízy, majú totiž úrokové sadzby vyššie ako 5 %.Nová vláda v Aténach by sa chcela teraz sústrediť na podporu podnikania a lacnejšie alternatívy drahých úverov. Pomáha jej aj širší kontext bezprecedentnej globálnej výmeny dlhopisov, vďaka ktorej sa aj Aténam podarilo nedávno predať na trhu pokladničné poukážky so záporným výnosom.Negatívne výnosy sa stali globálnym trendom. Hodnota cenných papierov s takýmto úrokom je už vyššia ako 17 biliónov USD (15,33 bilióna eur). Európska centrálna banka (ECB) pritom koncom týždňa plánuje obnoviť nákup dlhopisov z eurozóny. Už predchádzajúci balík stimulov pomohol začiatkom tohto roka stlačiť výnos z 10-ročných dlhopisov Grécka pod úroveň USA. A hoci výnosy z gréckych dlhopisov ďalej dosahujú rekordné minimá, stále sú vyššie výnosy ako iných krajín eurozóny.Kontrola kapitálu v Grécku je už minulosťou a prieskum ukázal, že hodnota indexu manažérov z gréckeho výrobného sektora bola v októbri najvyššia v rámci euroregiónu.Grécka vláda, ktorá sa ujala moci v júli, bude čeliť zásadnej skúške koncom tohto mesiaca, keďže veritelia prídu do Atén skontrolovať, či krajina plní podmienky záchranného programu.Premiér Mitsotakis vyhlásil, že jeho prioritou je znížiť príliš vysoký cieľ primárnych rozpočtových prebytkov, aby si zabezpečil určitý priestor na zníženie daní.Zatiaľ čo veritelia požadujú od Grécka, aby do roku 2022 vykazovalo každý rok primárny prebytok v výške 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), premiér by chcel znížiť od roku 2021 tento cieľ na približne 2 % HDP. Aj nastupujúca prezidentka ECB Christine Lagardová vyhlásila, že primárne rozpočtové ciele sú neprimerané a vyvíjajú príliš veľký tlak na grécke hospodárstvo.Európska komisia by mala v novembri aktualizovať svoju analýzu udržateľnosti gréckeho dlhu a zahrnie do nej aj nové údaje o nákladoch na úvery. Predchádzajúca prognóza bola založená na nákladoch na refinancovanie dlhu vo výške približne 4,5 %. Ale v súčasnosti sú tieto náklady bližšie k 1,5 %. Grécko by tak mohlo mať rovnakú "trajektóriu dlhu" aj pri nižších primárnych prebytkoch.Komisia a grécka vláda pred analýzou zvažujú aj scenáre, ktoré by mohli ponúknuť určitý priestor Aténam. Napríklad povolenie "odchýlky v talianskom štýle" môže pomôcť gréckym bankám znížiť zlyhané pôžičky. Veritelia by sa tak mohli zbaviť až 20 miliárd eur z hromady nevymožiteľného dlhu vo výške 80 miliárd eur.Grécka vláda medzitým napreduje s privatizačnými projektmi vrátane Hellinikonu, zastavenej ťažobnej investície Eldorado Gold a predaja 30-% podielu na letisku v Aténach. Ďalšie plány privatizácie v odvetviach, ako je energetika, sa očakávajú v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch.Obchodovanie s gréckymi dlhopismi pritom dosahuje rekordy, pričom výnos z 10-ročných bondov klesol na 1,509 %, prvýkrát od zasadania ECB minulý štvrtok (24. 10.).Nemecká kancelárka Angela Merkelová na augustovej tlačovej konferencii s Mitsotakisom uznala, že „súčasný grécky program reforiem uľahčí krajine plnenie záväzkov".Investori teraz budú čakať na zlepšenie ratingu Grécka, ktorý je ešte stále v neinvestičnom pásme.