Cesta čínskeho prezidenta do Moskvy znepokojuje USA aj Britániu, Rusi si od nej sľubujú „nový prístup k bojom na Ukrajine“

Územná celistvosť a anexia

Výzvy na prímerie odmietajú

17.3.2023 (SITA.sk) - Poradca ruského vodcu Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok naznačil, že budúcotýždňová návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve by mohla priniesť „nový prístup k bojom na Ukrajine“.„Som si istý, že náš vodca a čínsky vodca si vymenia svoje hodnotenia situácie v kontexte vývoja konfliktu na Ukrajine. Uvidíme, aké nápady sa objavia potom,“ povedal Ušakov.Návšteva prichádza v čase, keď sa Čína pokúša prezentovať ako neutrálny mierový vyjednávač v súvislosti s Ukrajinou, čo sa však v dôsledku silnejúceho partnerstva Pekingu s Moskvou na západe stretlo so skepsou.Čína naďalej odmieta odsúdiť ruský útok na Ukrajinu a označiť ho za inváziu a miesto toho tvrdí, v súlade s kremeľským naratívom, že konflikt vyprovokovalo NATO . Poskytuje tiež Moskve diplomatickú podporu a rozširuje obchodné a vojenské väzby.V súvislosti s Ukrajinou predtým Čína uviedla, že by mala byť rešpektovaná územná celistvosť všetkých krajín. Nie je však jasné, či Peking sympatizuje s nárokmi Moskvy na nelegálne anektované ukrajinské územia.Spojené štáty v piatok v nadväznosti na správy o návšteve Si Ťin-pchinga v Rusku vyhlásili, že budú proti akýmkoľvek výzvam na prímerie na Ukrajine, ktoré by akurát ratifikovalo ruské vlastníctvo okupovaných ukrajinských území.Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka uviedol, že Spojené kráľovstvo by uvítalo akýkoľvek pokus Číny zameraný na „obnovenie ukrajinskej suverenity“.Kyjiv tvrdí, že o tom nemožno vyjednávať pri akomkoľvek pokuse o ukončenie vojny a tento postoj podporili aj jeho západní spojenci. Ukrajina označila stiahnutie Ruska z okupovaných oblastí za hlavnú podmienku mieru.