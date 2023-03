Erdogan dal vstupu Fínska do NATO zelenú. Jeho členstvo však nebude úplné bez Švédska, povedal prezident Niinistö

V parlamente majú väčšinu

Solidarita so Švédskom

17.3.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok povedal, že jeho vláda pokročí s ratifikáciou fínskeho členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Otvára tak cestu vstupu Fínska do vojenskej aliancie ešte pred Švédskom, ktoré sa o to usiluje zároveň s ním.„Pokiaľ ide o splnenie svojich záväzkov v trojstrannom memorande o porozumení, videli sme, že Fínsko podniklo autentické a konkrétne kroky. Táto citlivosť pre bezpečnosť našej krajiny a na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v protokole o vstupe Fínska do NATO, sme sa rozhodli iniciovať ratifikačný proces v našom parlamente,“ vyhlásil Erdogan na tlačovej konferencii po stretnutí s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom Na margo ochoty Turecka zvážiť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO Erdogan povedal, že to bude „záležať na solídnych krokoch, ktoré Švédsko podnikne“.V tureckom parlamente má väčšinu Erdoganova strana a jej spojenci. Očakáva sa, že parlament prístupový protokol Fínska ratifikuje ešte pred prezidentskými a parlamentnými voľbami, ktoré budú 14. mája.Niinistö privítal ochotu Turecka postupovať s ratifikáciou členstva jeho krajiny, ale zároveň vyjadril solidaritu so susedným Švédskom. „Mám pocit, že fínske členstvo v NATO nie je úplné bez Švédska,“ povedal.Vstup do NATO si vyžaduje schválenie všetkými 30 existujúcimi členmi aliancie. Neurobili tak už len Turecko a Maďarsko. Ankara obvinila Švédsko aj Fínsko, že sú príliš mäkké voči skupinám, ktoré považuje za teroristické organizácie, no viac výhrad má voči Švédsku.