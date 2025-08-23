Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Meniny má Filip
 24hod.sk    Ekonomika

23. augusta 2025

Cesta do práce stojí Slovákov stovky eur ročne. Najviac míňajú tí, ktorí chodia autom


Tagy: Sociálne

thinkstockphotos 689809008 676x449 23.8.2025 (SITA.sk) - Blízkosť pracoviska k domovu je pre zamestnancov dôležitá nielen z hľadiska komfortu, ale aj financií vynaložených na dopravu. Podľa výsledkov prieskumu pre aplikáciu Práca za rohom, ktorý sa realizoval od 3. júna do 10. júla na vzorke 3 145 respondentov prostredníctvom portálu Platy.sk, najčastejšie využívajú pracujúci na Slovensku na cestu do práce auto. Dve tretiny z tých, ktorí dochádzajú na pracovisko pravidelne alebo občas, preferujú tento spôsob dopravy, zatiaľ čo mestskú hromadnú dopravu využíva len 17 percent.


Výdavky na dopravu do práce sú značné. Tretina zamestnancov minie mesačne na dopravu sumu od 21 do 50 eur, pätina dokonca viac ako 100 eur. Najvyššie náklady zaznamenávajú tí, ktorí cestujú autom – štvrtina z nich vynakladá na dopravu do práce viac ako 100 eur mesačne. Naopak, len tri percentá tých, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, investujú takúto sumu.

Mestská hromadná doprava je najčastejšou voľbou najmä v Bratislavskom kraji, kde ju využíva takmer 30 percent pracujúcich, čo je najviac spomedzi všetkých regiónov. V Bratislavskom kraji zároveň viac ako polovica zamestnaných minie na dopravu do práce menej ako 50 eur mesačne, čo predstavuje najväčšiu skupinu z regionálneho pohľadu.

Blízkosť pracoviska je silným motivátorom k zmene zamestnania. Viac ako 70 percent zamestnancov, ktorí dochádzajú denne a nemajú možnosť pracovať z domu, uviedlo, že cesta do práce im netrvá viac ako pol hodinu. Naprieč regiónmi je však stále dominantným dopravným prostriedkom auto, pričom v Nitrianskom a Trenčianskom kraji ho využíva až okolo 80 percent pracujúcich, zatiaľ čo v Bratislavskom kraji len polovica.


Zdroj: SITA.sk - Cesta do práce stojí Slovákov stovky eur ročne. Najviac míňajú tí, ktorí chodia autom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sociálne
