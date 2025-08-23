Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

23. augusta 2025

Pellegrini odsúdil útok na ropovod Družba. Ukrajina by si mala uvedomiť, že Slovensko jej pomáha


Tagy: Americký prezident Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky ropovod Družba ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Ukrajina by si mala uvedomiť, že Slovensko sa snaží pomáhať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na ukrajinský útok na



68517a83aee9d359652480 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina by si mala uvedomiť, že Slovensko sa snaží pomáhať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý tak reagoval na ukrajinský útok na ropovod Družba.

Výzva na mierové rokovania


Veľmi si želám, aby sa rokovania o ukončení vojny na Ukrajine dostali do štádia, kedy nastane pokoj zbraní a verím, že mierové úsilia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho partnerov čoskoro prinesú želaný výsledok," povedal Pellegrini, ktorý súčasne ocenil odmietavý postoj, ktorý zaujal v súvislosti s útokom na ropovod.

Prezident zdôraznil, že ide o energetickú infraštruktúru, od ktorej sú závislí ľudia na Slovensku a tiež ekonomika SR. „Podporu očakávam aj od našich partnerov v EÚ," doplnila hlava štátu.

Opakované útoky na ropovod


Pellegrini zdôraznil, že Slovensko patrí k štátom, ktoré sa snažia, okrem priamej dodávky zbraní, pomáhať vo všetkých iných oblastiach. „Verím, že ukrajinskí predstavitelia si túto skutočnosť uvedomia a že podobné útoky ohrozujúce stabilitu našej ekonomiky nebudú súčasťou ich vojenských aktivít," uzavrel prezident.

V priebehu deviatich dní došlo už k tretiemu porušeniu infraštruktúry na ropovode Družba prepravujúceho ropu do Maďarska a následne aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí spolu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom v tejto súvislosti zasielajú list vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom Európsku komisiu vyzývajú k okamžitému zabezpečeniu dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odsúdil útok na ropovod Družba. Ukrajina by si mala uvedomiť, že Slovensko jej pomáha © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky ropovod Družba ukrajinský útok vojna na Ukrajine
