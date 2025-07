Cesta do Tatier ešte pohodlnejšie: ZSSK pridáva desiatky spojov na leto

38 vlakov Štrba – Štrbské Pleso (OŽ)



38 vlakov Poprad-Tatry – Štrbské Pleso (TEŽ)



38 vlakov Starý Smokovec – Tatranská Lomnica (TEŽ)





26 posilových vlakov Štrba – Štrbské Pleso



8 posilových vlakov Poprad-Tatry – Starý Smokovec



6 posilových vlakov Poprad-Tatry – Štrbské Pleso



2 posilové vlaky Starý Smokovec – Tatranská Lomnica



10.7.2025 (SITA.sk) - Celkovo tak počas letnej sezóny bude v prevádzke na tejto trati 26 posilových vlakov denne, pričom cestujúci budú mať k dispozícii až dva vlaky za sebou každú hodinu s intervalom len 8 minút. Spojenia nadväzujú na rozšírenie dopravy z 1. júla, keď ZSSK pridala osem sezónnych vlakov medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktoré budú premávať až do 15. septembra 2025.Zvýšenie počtu spojov prichádza po technickom aj kapacitnom zhodnotení prevádzky, a až po realizácii potrebných úprav nástupíšť zo strany manažéra železničnej infraštruktúry, ktorými sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Vďaka tomu ZSSK môže komfortne a bezpečne obslúžiť vyšší počet cestujúcich počas hlavnej letnej sezóny."Len vlani sme v Tatrách prepravili viac ako 3,6 milióna cestujúcich. Letná sezóna je každoročne extrémne vyťažená – denne ide o tisíce ľudí smerujúcich na túry, výlety či dovolenky. Tento rok pocítili cestujúci aj úpravu cien, o to viac si vážime, že im teraz vieme ponúknuť aj vyšší štandard a viac spojov. Po tom, čo sa nám podarilo s naším partnerom ŽSR vytvoriť prevádzkový priestor na náročnej tatranskej infraštruktúre, zvyšujeme kapacitu tam, kde je to najpotrebnejšie – medzi Štrbou a Štrbským Plesom," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.Na zrekonštruovaných tratiach Tatranskej elektrickej železnice a Ozubnicovej železnice jazdí od roku 2021 päť nových hybridných ozubnicových jednotiek a multifunkčný rušeň od švajčiarskeho výrobcu Stadler, ktoré umožňujú plynulú jazdu bez prestupov medzi elektrickou a ozubnicovou časťou trate. Vozidlá sú vybavené Wi-Fi pripojením, klimatizáciou, moderným informačným systémom, viacúčelovým priestorom pre športové vybavenie aj zariadením na počítanie cestujúcich. Tatranské trate obsluhujú aj električky radu 425, ktoré boli v roku 2023 kompletne modernizované. Cestujúci v nich oceňujú klimatizáciu, nové sedadlá, Wi-Fi pripojenie, USB a 230 V zásuvky. Dizajnový polep všetkých tatranských jednotiek, ktorý prezentuje miestne štíty, dodal vozidlám v Tatrách jednotný ráz.V Tatrách sú naďalej výhodnou voľbou týždenné a mesačné sieťové lístky. Mesačný lístok stojí po novom 18 € v plnej tarife a 12 € v zľavnenej, týždenný 16 € (plná tarifa) a 9 € (zľavnená). Cena 24-hodinového lístka je 6 € alebo 4 € a už v sebe zahŕňa aj prepravu bicykla či batožiny – ideálne pre turistov a cyklistov. Viac informácií o Tatranskej elektrickej železnici a Ozubnicovej železnici nájdete na: www.zssk.sk/tatranska-elektricka-a-zubacka Informačný servis