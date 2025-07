Rusi podľa Rubia prišli s ideou, ktorá síce automaticky nevedie k mieru na Ukrajine, ale mohla by otvoriť dvere

10.7.2025 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok povedal, že svojmu ruskému kolegovi tlmočil „sklamanie a frustráciu“ USA z nedostatočného pokroku v riešení vojny na Ukrajine.„Zopakoval som to, čo povedal prezident (Donald Trump), sklamanie aj frustráciu z nedostatočného pokroku,“ povedal Rubio novinárom po stretnutí so Sergejom Lavrovom počas schôdzky Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii.Rubio dodal, že Lavrov počas ich stretnutia v Malajzii predložil „novú myšlienku“ o Ukrajine. „Nie je to nový prístup. Je to nová myšlienka alebo nový koncept, ktorý doručím prezidentovi,“ povedal Rubio novinárom. Upozornil však, že to nie je niečo, čo „automaticky vedie k mieru, ale mohlo by to potenciálne otvoriť dvere k nejakej ceste“.