Cesta Dunajská Lužná – Kalinkovo bude od piatka úplne uzavretá

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Úplná uzávierka cesty III/1056 Dunajská Lužná – Kalinkovo je naplánovaná od piatka 28. septembra do pondelka 1. októbra. TASR o tom informoval koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction s.r.o.špecifikuje koncesionár.Obchádzková trasa bude podľa jeho informácie značená prenosným dopravným značením.