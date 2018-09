Voľby by aj v septembri v Česku jasne ovládlo hnutie ANO

Archívna snímka, Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. septembra (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by aj v septembri 2018 priniesli jasné víťazstvo hnutia ANO. Vyplýva to z výsledkov prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) zverejnených vo štvrtok.Podľa nich by ANO volilo 30 percent oslovených voličov. Druhú priečku by obsadila Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 14 percent pred Českou pirátskou stranou s 13 percentami a Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD), ktorú by podporilo 12 percent respondentov. Komunistickej strane Čiech a Moravy (KSČM) by so ziskom 10,5 percenta hlasov patrilo piate miesto v rebríčku. Na hranici prahu zvoliteľnosti by sa ocitla Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru s päťpercentnými preferenciami.Žiadna z ďalších politických strán - Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL) so 4,5-percentnými preferenciami, TOP 09 i Starostovia a nezávislí (STAN), ktorí by získali zhodne po štyroch percentách hlasov, Strana zelených (1 percento) či Slobodní (1 percento) by sa do snemovne nedostala.Volebná účasť by podľa prieskumu, do ktorého sa v dňoch 8.-20. septembra zapojilo 1037 českých občanov vo veku nad 18 rokov, dosiahla 63 percent.