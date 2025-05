Cesta Eštoka do Abú Dhabí má podľa Demokratov dohru. Prokuratúra odmietla uzavretie prípadu, vyšetrovanie pokračuje – FOTO

Nejasnosti okolo nákladov

Ministerstvo trvá na svojom stanovisku

29.5.2025 (SITA.sk) - Krajská prokuratúra v Bratislave zrušila rozhodnutie policajného vyšetrovateľa, ktorým odmietol trestné oznámenia na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za jeho minuloročnú cestu na preteky F1 do Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch a prikázala vec vyšetrovať ďalej. Informovala o tom opozičná strana Demokrati . Zároveň pripomenula, že podľa nich existujú podozrenia, že si minister neplatil cestu sám.„Najprv povedal, že si cestu platil sám, zároveň si ale vraj nepamätá, koľko stáli letenky z Viedne a z ktorého účtu, ale vie, že to bol biznis class. Hotel v Abú Dhabí platili v hotovosti, koľko stál si, samozrejme, nepamätá a ani doklad nenašiel. Vie, že hotel bol pri mori. Rovnako Šutaj Eštok tvrdí, že do Abú Dhabí išiel súkromne, zhodou okolnosti v čase, keď tam boli preteky F1. A na preteky ho pozval riaditeľ FIA, ale primárny dôvod cesty do Abú Dhabí neboli preteky, no keď im dali vstupky do VIP, tak už boli aj s partnerkou na pretekoch,“ zdôraznil podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s tým, že náklady na cestu mohli dosiahnuť aj 30-tisíc eur.Policajti si podľa Šeligu v rámci vyšetrovania nepochopiteľne nevypýtali výpis z účtu Šutaja Eštoka ani jeho partnerky. „To by ľahko preukázalo všetko, no im stačili tvrdenia ministra v štýle "nepamätám si, myslím si". To, že Šutaj Eštok nepredložil doklady, ukazuje, že má problém vysvetliť, kto v skutočnosti platil celú cestu. Je to naozaj jednoduché, zrejme však nie pre ministra Šutaja Eštoka,“ vyhlásil Šeliga.Doplnil, že bežný človek vie, kedy a za čo platí tisíce eur, a vie to preukázať. „Minister vnútra však ďalej potvrdzuje, že nevie dôveryhodne vysvetliť svoje majetkové pomery a náklady na svoj život,“ dodal Šeliga.Rezort vnútra ešte minulý rok zdôraznil, že cesta ministra Šutaja Eštoka do Abú Dhabí sa uskutočnila na základe pozvania od prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammeda Bin Sulayema a súčasťou pozvania bola aj vstupenka na preteky F1.„Napriek tomu, že si všetky cestovné náklady minister vnútra hradil výlučne zo svojich súkromných financií, súčasťou cesty bolo aj vzájomné rokovanie o budovaní spolupráce a podpora Slovenska,“ uviedlo v decembri 2024 ministerstvo vnútra.