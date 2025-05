Šutaj Eštok: Odsúdenie guvernéra NBS Kažimíra vyvoláva vážne právne a spoločenské pochybnosti o právnom štáte – VIDEO

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z prečinu podplácania. V tejto súvislosti mu uložil peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Pokiaľ by ho Kažimír nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest jeden rok väzenia. Kauza sa týka úplatku 48-tisíc eur pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho . Čiastka by podľa rozsudku mala prepadnúť štátu. Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Obžalovaný sa vyhlásenia rozsudku osobne nezúčastnil, keďže sa nachádza v Hongkongu.

29.5.2025 (SITA.sk) - Neprávoplatné odsúdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra pre podplácanie vyvoláva vážne právne a spoločenské otázky o fungovaní právneho štátu na Slovensku. Skonštatoval to vo štvrtok minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok . Doplnil, že v tomto prípade ide o čisto politický proces.„Ak by sme boli v 50. rokoch a neboli by sme súčasťou Európskej únie , tak som presvedčený o tom, že pán Kažimír by už bol odsúdený na smrť," vyhlásil Šutaj Eštok.Poukázal pritom na vyjadrenia dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu , ktorý postup sudcu Milana Cisárika označil za svojvôľu, keďže skutok spätne prekvalifikoval na trestný čin, ktorý v čase jeho spáchania v trestnom práve neexistoval. Burda podľa ministra tiež zdôrazňuje, že žalovaný skutok bol premlčaný.Minister tiež citoval ústavného právnika Radoslava Procházku , ktorý v súvislosti s prekvalifikovaním skutku sudcom rovnako hovorí o svojvôli. „Bez akéhokoľvek dôkazu ho odsúdil," povedal Šutaj Eštok na margo rozhodnutia sudcu.Šéf Hlasu tiež povedal, ža absolútne Kažimírovi dôveruje a podporuje ho v boji za spravodlivosť v odvolacom konaní. Rovnako podporuje, aby Kažimír zostal na čele Národnej banky Slovenska aj v druhom funkčnom období. „Má moju plnú podporu, aj ľudskú, aj odbornú," dodal Šutaj Eštok.