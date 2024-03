Cesta k rozvoju svojej kariéry: štúdium MBA na Cardiff Academy

18.3.2024 (SITA.sk) - Vzdelávať by sme sa mali celý život. Možností existuje celý rad - od bežných a rekvalifikačných kurzov, cez výučný odbor, až po štúdium na vysokej škole zakončené príslušným titulom. Okrem toho je neustála práca na sebe považovaná za rys úspešného človeka. MBA (Master of Business Administration) štúdium, kedy sa z vás po jeho úspešnom absolvovaní stane odborník na riadenie obchodu a za svoje meno si budete môcť pridať titul MBA. Za týmto štúdiom nemusíte jazdiť do zahraničia, podať prihlášku si môžete aj na školách, ktoré pôsobia v Slovenskej republike. Jednou z takýchto škôl je Cardiff Academy, kde si môžete vybrať z viac ako desiatky programov MBA štúdiu MBA často pristupujú osoby, ktoré už pracujú alebo majú nejaké skúsenosti v oblasti riadenia obchodu. Preto je veľmi dôležité, aby štúdium bolo flexibilné. Vzdelávanie dospelých je našťastie stredobodom záujmu školy, a preto je možné MBA programy študovať aj online.Na začatie MBA štúdia nie sú potrebné žiadne nesplniteľné predpoklady. Adept o štúdium musí mať ukončené bakalárske vzdelanie alebo vzdelanie v programe BBA; terciárne vzdelávanie je možné nahradiť dokladom o manažérskej praxi. Ak niektorú z týchto podmienok spĺňate, potom už musíte len podať prihlášku a čakať na prijatie – na štúdium prijíma napríklad spomínaná Cardiff Academy bez prijímacích skúšok. Po splnenom prijímacom konaní na vás čaká dvanásť mesiacov štúdia modernou a efektívnou formou.Absolvovaním programu získate titul MBA, ktorého prestíž v Slovenskej republike postupne vzrastá. Podať prihlášku si môžete napríklad na Cardiff Academy. Okrem MBA štúdia škola ponúka aj štúdium DBA, BBA alebo LLM. Vyberie si tak každý, kto sa chce vo svojej kariére posunúť o míľové kroky ďalej a chce byť úspešný.Informačný servis