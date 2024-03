Putin chce pokračovať vo vojne na Ukrajine a vytvorí nárazníkovú zónu, vyhrážal sa aj zradcom

18.3.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin po prezidentských voľbách sľúbil, že v novom funkčnom období bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine a posilní ruské ozbrojené sily. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruské štátne médiá.Putin povedal, že údajne vysoká účasť vo voľbách bola spôsobená „dramatickými udalosťami, ktoré krajina zažíva". „Sme nútení doslova brániť záujmy našich občanov so zbraňami v rukách," povedal cynicky v narážke na ozbrojenú agresiu proti Ukrajine.V súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že má v pláne vytvoriť na území Ukrajiny „nárazníkovú zónu". Tvrdil, že bude taká hlboká, že pre „prostriedky ničenia, predovšetkým vyrobené v zahraničí", bude ťažké sa cez to dostať.Šéf Kremľa sa tiež vyhrážal, že so „zradcami“ z protikremeľských dobrovoľníckych formácií bude zaobchádzať „ako keby boli vo vojnovej zóne".