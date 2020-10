Cesta medzi Muráňom a Prednou Horou sa dočká opravy, výsledná suma je 7,5 mil. eur

Nevybrali tú najnižšiu ponuku

Dodávateľom je spoločnosť Skanska SK, a.s., ktorá s BBSK uzavrela zmluvu na sumu približne 7,5 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty, čo je o 1,5 mil. eur nižšia suma ako predpokladaná hodnota od Útvaru hodnota za peniaze pri Ministerstve financií SR. Na piatkovom brífingu v Banskej Bystrici to uviedli predstavitelia BBSK a dodávateľskej spoločnosti.

„Naším najdôležitejším kritériom bola zodpovednosť firmy a naše skúsenosti s tým, ako rýchlo vie nastúpiť a plniť si svoje sľuby v podpísanej zmluve,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Podľa podpredsedu župy Ondreja Luntera nevybrali tú najnižšiu ponuku, lebo v nej nebolo počítané s vodozádržnými opatreniami a projekt bol označený ako rizikový.

„Z pozície zhotoviteľa sme si vedomí, že táto stavba je nielen projekčne a technologicky extrémne náročná, ale aj z pohľadu časového, a sme si vedomí tejto priority. Stavba je rozdelená na dve etapy, pričom cieľom prvej je sprejazdnenie cesty v jednom profile. Budeme robiť všetko pre to, aby sme to zrealizovali čo najskôr,“ uviedla podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK Magdaléna Dobišová s tým, že kapacity nasadzujú okamžite a prvá etapa má byť ukončená do konca roka. Celkové dokončenie cesty v obidvoch profiloch má byť v septembri 2021.

Cesta je vážne poškodená

V prvej etape sanácie má byť podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dočasne sprejazdnená cesta II/531 v jednom jazdnom pruhu tak, aby bol možný prejazd osobných vozidiel a autobusov.

„Po zrealizovaní podrobného inžiniersko-geologického prieskumu bude konštrukcia verifikovaná a navrhnutá do finálneho trvalého stavu druhá etapa trvalé sprejazdnenie cesty II/531 v dvoch jazdných pruhoch,“ uvádza sa v pokladoch.

Cesta II/531 v okrese Revúca medzi Muráňom a Prednou Horou bola zničená po intenzívnej stacionárnej búrke s prívalovým dažďom v nedeľu 28. júna. Cestná komunikácia je vážne poškodená medzi 24. a 29. kilometrom tak, že polovicu cesty odplavila prívalová voda aj so zvodidlami.

Druhá polovica je podmáčaná a nestabilná, preto je z nej vylúčená všetka doprava v úseku Muráň – Predná Hora. Neprejazdná cesta komplikuje život ľuďom dochádzajúcim za prácou do rekreačných zariadení a tiež do liečebne na Prednej Hore. Obchádzková doprava pre kamiónovú dopravu je 85 kilometrov.