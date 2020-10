Žaloby v kauze SCP Ružomberok vykazujú znaky špekulatívnosti, Lipšic za tým vidí „biele goliere“

Spory sú vraj koordinované

Časť akcií mali previesť na zamestnancov



Kauza SCP Ružomberok

Niektorí bývalí zamestnanci SCP tvrdia, že boli pri privatizácií podniku SCP, a. s. v roku 1996 porušené ich práva, ktoré vyplývali z privatizačnej zmluvy medzi Fondom národného majetku a privatizačnou spoločnosťou ECO-INVEST, a.s. spoločnosť bola podľa nich povinná do šiestich mesiacov od účinnosti privatizačnej zmluvy presadiť vydanie akcií v rozsahu minimálne 15 percent jej základného imania tak, aby všetci zamestnanci spoločnosti SCP, a.s. v počte 3 948 vtedajších zamestnancov, mali možnosť nadobudnúť tieto akcie. Spoločnosť však tento záväzok nesplnila.





16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Žaloby bývalých zamestnancov SCP Ružomberok proti súčasným majiteľom vykazujú všetky znaky špekulatívneho sporu, ktorý má donútiť majiteľov k dohode. Uviedol to v rozhovore pre portál Žijem v Ružomberku advokát Daniel Lipšic , partner právnej kancelárie Dentons, ktorá zastupuje spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. podnikateľa Milana Fiľa „Máme za to, že tu bolo podaných niekoľko pomerne špekulatívnych sporov (žalôb) na rôznych súdoch, kde tieto spory sú zjavne koordinované,“ povedal Lipšic s tým, že tieto spory podľa neho nemajú žiadne opodstatnenie.Podľa Lipšica je v súvislosti s prípadom SCP právne zrejmé, že zmluvný vzťah mal len akcionár, ktorý kupoval akcie a Fond národného majetku . „Žiadna iná tretia osoba do toho nemohla a ani nemá ako vstúpiť,“ zdôraznil.Podľa Lipšica je v tejto súvislosti zrejmé, že spory sú koordinované a stojí za nimi zjavne niekto iný ako bývalí zamestnanci SCP. Takéto spory pritom podľa neho môžu viesť až k možnému vydieraniu.Žaloby totiž podľa neho nemajú šancu na úspech, ale keď sa celá vec medializuje, strana, ktorá by spor na súde vyhrala, je tlačená k dohode aj pre reputačné riziko. „Stoja za nimi väčšinou známe biele goliere,“ uviedol Lipšic s tým, že v právnom štáte by takéto konanie nemalo byť prípustné.Advokát v tejto súvislosti hovorí o zneužití zamestnancov osobami ako Štefan Gavorník, šéf FNM za vlády Vladimíra Mečiara a Pavol Korytár, advokát napojený za podnikateľa Zoroslava Kollára. Toho Lipšic považuje za významného predstaviteľa „bielych golierov“. „Práve takéto zmanipulované spory, v minulosti aj konkurzné boli doménou práve Zoroslava Kollára,“ dodal.Advokát v súvislosti s prípadom SCP pripomína, že vlastníci, ktorí privatizovali SCP, sa v pôvodnej zmluve zaviazali, že časť akcií z celkového balíka 67 % prevedú na zamestnancov. Vlastníci sa však záväzku zbavili tým, že zaplatili finančnú čiastku Fondu národného majetku. Po privatizácii ďalšej tretiny akcii vznikla následne spoločnosť, kde zamestnanci akcie získali.„To znamená, že po právnej stránke je vec podľa nášho presvedčenia uzavretá,“ zdôraznil Lipšic s tým, že tento fakt nevylučuje nejakú formu zmierlivého riešenia zo zamestnancami. „Ak sa Milan Fiľo rozhodne nejako riešiť situáciu z minulosti, malo by to byť jeho slobodné rozhodnutie, ale rozhodne by to nemal robiť pod tlakom takýchto špekulatívnych sporov,“ dodal Lipšic.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s, občianske združenie Ružomberský papier a advokáta Daniela Lipšica.