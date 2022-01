Cestári pod Tatrami sú nepretržite v teréne, pre vietor a husté sneženie platí na cestách 1. situačný stupeň

Viaceré úseky budú zrejme neprejazdné

Hrozia snehové jazyky a záveje

Výstraha 3. stupňa pred vetrom na horách

30.1.2022 - V Popradskom okrese bol v nedeľu o 12:00 v súvislosti so zlou situáciou na cestách vyhlásený prvý situačný stupeň. Oblasť zasiahol silný vietor a husté sneženie, cestári pod Tatrami sú od noci nepretržite v teréne.Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský, udržať zjazdnosť sa snažia predovšetkým na cestách prvej triedy.„Robíme všetko, čo sa dá, ale ak bude takýto vietor a sneženie pokračovať, budú musieť byť šoféri veľmi trpezliví,“ poznamenal.Pre vytváranie snehových závejov je aj naďalej uzatvorená cesta tretej triedy medzi obcami Štrba a Šuňava. Problémy hlásia vodiči aj na ďalších úsekoch, viaceré autá už skončili mimo cesty. Polomský nevylúčil, že neprejazdných úsekov bude zrejme postupne pribúdať.„Určite necháme prejazdné cesty prvej triedy, nech sa robí, čo sa robí. Horšie to však bude s cestami druhej a tretej triedy,“ vysvetlil.Internetový portál Slovenskej správy ciest zjazdnost.sk upozornil, že v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča sa v dôsledku sneženia a silného nárazového vetra vytvárajú snehové jazyky a záveje. Z rovnakého dôvodu je na mnohých miestach zlá až nulová viditeľnosť.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu pre Popradský okres výstrahu druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi.„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerný a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," upozornili meteorológovia.Okrem toho platí aj výstraha tretieho stupňa pred vetrom na horách. V polohách od približne 1 700 metrov sa očakáva mimoriadne silný vietor. Prechodne dosiahne priemernú rýchlosť 110 kilometrov za hodinu, krátkodobo to môže byť aj do 180 km za hodinu.„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ varoval SHMÚ.