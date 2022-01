Najviac Slovákov by volilo Hlas-SD, potom Smer-SD a SaS. Strana Za ľudí by sa už do parlamentu nedostala

Smeru-SD stúpli preferencie

Prilepšilo si PS, OĽaNO a Republika

Za ľudí by skončila pred bránami parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2022 - Najviac Slovákov by volilo Hlas-SD. Koaličná strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.Podľa prieskumu verejnej mienky by najviac Slovákov volilo stranu Hlas-SD, a to 17,8 percent, ktorý v porovnaní s novembrovým prieskumom klesol o 1,4 percent. Hneď za ním sa umiestnila strana Smer-SD so 16,3 percentami, ktorá, naopak, stúpla v preferenciách o 1,3 percenta.Na treťom mieste skončila strana SaS s 11,1 percentami. Tá klesla oproti výsledkom z novembrového prieskumu o 0,4 percentuálneho bodu.Následne sa v prieskume umiestnila strana PS s 8,3 percentami, ktorá si prilepšila o 0,6 percenta. Vládne hnutie OĽaNO získalo v prieskume 8 percent a prilepšilo si o 0,1 percenta. Strana Republika získala 7,8 percent a rovnako vyskočila o 0,1 percenta.Koaličné hnutie Sme rodina by získalo 6,1 percenta a mimoparlamentná strana KDH 5,8 percenta, ktorá klesla o 0,3 percenta.Vo výsledkoch prieskumu nasleduje strana Aliancia, ktorá získala v prieskume 4,4 percenta, ďalej strana ĽSNS so 4,3 percentami – tá klesla o 0,5 percenta a strana SNS s 3,9 percentami, ktorá si polepšila o 0,3 percenta.Koaličná strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala, v prieskume získala 3 percentá, no prilepšila si o 0,9 percenta. Nasledujú strany Dobrá voľba a Umiernení s 1 percentom, ktorá klesla o 1,1 percenta, strana SPOLU s 0,7 percent, ktorá rovnako klesla o 0,3 percenta, Maďarské fórum získalo rovnako 0,7 percent a strana Naša vlasť 0,4 percenta.