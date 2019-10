Cestári Prešovského samosprávneho kraja dostali 16 nových vozidiel

Odovzdanie nových mechanizmov, ktoré budú slúžiť pri údržbe ciest v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v Prešove 2. októbra 2019. Na snímke odovzdané univerzálne traktorové nosiče. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 2. októbra (TASR) - Zamestnanci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) si v stredu slávnostne prebrali nové mechanizmy. Do vozového parku im pribudlo osem univerzálnych traktorových nosičov s pohonom 4x4 s príslušenstvom a osem nákladných motorových vozidiel valník do 3,5 tony. Krajská samospráva vynaložila zo svojho rozpočtu na nákup techniky viac ako 1,1 milióna eur.uviedol predseda PSK Milan Majerský. Tento rok podľa jeho slov odovzdajú ešte 13 nadstavieb a 13 sypačov, čo by malo zlepšiť prípravu na zimnú údržbu ciest. Nové vozidlá pôjdu do jednotlivých okresov.doplnil Majerský.Traktorový nosič, na ktorom je namontované čelné univerzálne kosačkové rameno a cepák na kosenie s nožnicami na orezávanie krovín a drevín, využijú cestári v Medzilaborciach, Tatranskej Štrbe, Kežmarku, Lipanoch, Záborskom, vo Vranove nad Topľou, Svidníku a Spišskej Starej Vsi.Nákladné motorové vozidlá valník budú slúžiť na prepravu maximálne siedmich osôb a presun materiálu k rôznym činnostiam pri správe a údržbe ciest kraja. Poslúžia pracovníkom SÚC PSK pre oblasť Humenné, Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou.Nové vozidlá podľa riaditeľa SÚC PSK Marcela Horvátha zdvojnásobia výkony. "vysvetlil Horváth.dodal Horváth.V tomto roku vyčlenil PSK zo svojho rozpočtu pre Správu a údržbu ciest celkovo viac ako 27 miliónov eur. Z toho na stroje, mechanizmy a vozidlá sedem miliónov eur. Ku koncu septembra boli vysúťažené stroje a mechanizmy v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur.