Policajti pochodom hnevu upozorňujú na samovraždy svojich kolegov

Francúzska polícia, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 2. októbra (TASR) - V uliciach Paríža sa v stredu konáza účasti tisícov príslušníkov polície nespokojných so svojimi pracovnými podmienkami a pomermi v polícii. Pochod zvolalo niekoľko odborových združení pôsobiacich v rámci policajných zložiek.Účastníci pochodu, ktorý vyšiel krátko po poludní z Námestia Bastily na Námestie Republiky, poukazujú aj na vysoký počet samovrážd v radoch policajtov či na časté fyzické útoky voči policajtom, a to aj v situáciách, keď sú na verejnosti v civilnom oblečení.Policajti žiadajúPolicajti namietajú aj proti, ktorej sú vystavení od časti verejnosti v súvislosti so zásahmi proti účastníkom protivládnych demonštrácií tzv. žltých viest. Nie sú spokojní ani s nadčasmi, ktoré kvôli pochodom žltých viest často slúžia. Ide o nadčasy, ktoré zostávajú nepreplatené.Kritizujú i fakt, že na hliadkovanie v uliciach sú nasadzovaní v dvojiciach, aj, uviedol jeden z policajtov pre spravodajský portál France Info.Žiadajú tiež, aby im veliliProtestný pochod sa koná napriek ubezpečeniam ministra vnútra Christopha Castanera zo 17. septembra, keď predstaviteľom policajných odborov sľúbil, že bude zo všetkých síl obhajovať špecifickosť štatútu policajných zložiek.Ministerstvo vnútra v súvislosti s kritikou zo strany policajtov informovalo, že rozpočet rezortu sa v roku 2020 zvýši o štyri percentá. Rezort sa súčasne chce sústrediť na problém samovrážd v policajných zložkách, a to posilnením stredísk psychologickej pomoci a prevencie.Pokiaľ ide o nárast samovrážd v radoch policajtov, odborári upozornili, že od začiatku roku 2019 si na život siahlo 51 policajtov, kým v roku 2018 spáchalo samovraždu 38 ich kolegov.Okrem toho však odborári poukazujú na fakt, že v žiadnych štatistikách nie sú údaje o nedokonaných pokusoch o samovraždu či o prípadoch, keď sa pracovné problémy a prepracovanosť premietnu do súkromného života policajtov a dochádza k rozchodom či rozvodom s partnerom alebo k vypuknutiu závislosti, napríklad od alkoholu.Spravodajský portál France Info poukázal na to, že Paríž takúto jednotnú demonštráciu policajtov nezažil od roku 2001. Vtedy vyšli policajti do ulíc na protest proti vražde svojich dvoch kolegov z mesta Plessis-Trévise v departemente Val-de-Marne v parížskej metropolitnej oblasti. Zabil ich lupič-recidivista.Organizátori očakávajú, že na dnešnom pochode ulicami Paríža sa zúčastní 15.000-20.000 policajtov z rôznych regiónov Francúzska.