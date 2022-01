Cestári už sprejazdnili cesty pod Tatrami, na niektorých úsekoch sa ešte môžu tvoriť snehové jazyky (foto)

Spojazdnili aj cesty prvej triedy

Najťažšia noc za sedem rokov

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pod Tatrami sa už podarilo sprejazdniť cesty, ktoré boli v nedeľu popoludní či večer pre nepriaznivé počasie uzatvorené.Informovala o tom na sociálnej sieti polícia, podľa ktorej však môžu byť niektoré úseky z dôvodu snehových jazykov ťažšie prejazdné. Pri jazde autom by tak vodiči podľa policajtov mali zvýšiť pozornosť a opatrnosť.Sprejazdniť sa už podarilo cestu prvej triedy I/66 od Ždiaru v smere na poľskú hranicu, rovnako aj cestu medzi obcami Šuňava a Liptovská Teplička a úsek v smere od Spišských Hanušoviec na Veľkú Frankovú.Otvorená je aj cesta prvej triedy I/77 medzi Spišskou Belou a Bušovcami. Polícia však upozornila, že z dôvodu silného vetra a tvorby snehových jazykov je uvedený úsek stále ťažko prejazdný.Od piatka je pre vytváranie snehových závejov aj naďalej uzatvorená cesta tretej triedy medzi obcami Štrba a Šuňava. V pondelok ráno sa ju napokon podarilo sprejazdniť v jednom jazdnom pruhu. Povedal to krátko po 8:00 pre agentúru SITA riaditeľ Slovenskej správy ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský.„Našťastie už prestalo fúkať, dočisťujú sa úseky, zbierajú sa zapadnuté mechanizmy a robí sa všetko pre to, aby cesta bola spojazdnená v plnej šírke,“ uviedol.Cestári majú za sebou náročnú nedeľu, podľa Polomského išlo za posledné roky o najťažšiu noc. Naposledy podľa jeho slov takúto situáciu cestári zažili približne pred siedmimi rokmi, keď v Poprade napadlo pol metra snehu a v ďalších lokalitách aj viac.Na snehové jazyky v dôsledku sneženia a silného nárazového vetra by si podľa neho mali dať pozor vodiči nielen v Popradskom okrese, ale pod Tatrami a na Spiši aj v okresoch Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa.