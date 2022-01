Američanka viedla ženský prápor v rámci organizácie Islamský štát

Američanku Allison Fluke-Ekrenovú zatkli a obvinili z organizovania a vedenia ženského práporu v rámci džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v nedeľu britská spravodajská stanica BBC.





Fluke-Ekrenovú zadržali už dávnejšie v Sýrii a v piatok ju odovzdali americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), píše na svojej webovej stránke stanica CNN. Obvinenia voči nej vzniesla federálna prokuratúra v USA.Táto matka, ktorá predtým žila v Kansase, mala na základe obvinení poskytovať výcvik ženám a deťom, v rámci ktorého ich učila zaobchádzať so samopalmi typu AK-47 a vestami s výbušninami v Sýrii.Podozrivá je tiež z náboru spojencov na potenciálny plánovaný útok na univerzite v Spojených štátoch, uvádza BBC.Podrobnosti boli uvedené v čestnom vyhlásení amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) z roku 2019, ktoré zverejnili v sobotu po tom, čo Fluke-Ekrenová vrátili do Spojených štátov, aby čelila obvineniam.Vo vyhlásení sa uvádza, že v roku 2016 vznikol v sýrskom meste Rakka výlučne ženský prápor IS, známy pod menom Chatíba Núsajbáh, píše BBC. V tom čase bolo toto mesto de facto hlavným mestom tejto džihádistickej organizácie. Jednotka mala pozostávať len z členiek IS, ktoré boli vydaté za džihádistov z IS. Obžalovaná Američanka sa vodkyňou a organizátorkou skupiny stala krátko po tom, čo sa k nej pripojila.

Predpokladá sa, že jej hlavnou úlohou bolo učiť ženy, ako sa brániť proti nepriateľom IS. Údajne sa jej podarilo vycvičiť niekoľko žien v používaní samopalov, granátov a pásov s výbušninami.



Zaobchádzaniu s útočnými zbraňami mala podľa obvinení učiť aj deti. Vyhlásenie FBI obsahuje výpoveď svedka, ktorý tvrdí, že jedného zo synov tejto Američanky videli so samopalom. V tom čase mal len päť alebo šesť rokov, uvádza britská stanica.



Jednému zo svedkov sa Fluke-Ekrenová tiež mala zdôveriť s túžbou podniknúť útok s výbušninami v nákupnom centre, pričom uviedla, že ak by pritom neprišlo o život veľké množstvo ľudí, bolo by to "plytvanie zdrojmi".



V prípade dokázania viny hrozí žene až 20 rokov za mrežami, pripomína BBC.