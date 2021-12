Cestovanie do Fínska sa sprísnilo, krajina obnovila kontroly pri vstupe do krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Fínsko s platnosťou od utorka 28. decembra obnovilo kontroly na svojich vnútorných hraniciach, ktoré potrvajú až do 16. januára 2022. Všetci cestujúci do Fínska sa budú musieť preukázať potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako šesť mesiacov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Pi vstupe do krajiny bude vyžadovaný aj negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín. „Povinnosť predložiť test sa nevzťahuje na občanov Fínska a osoby s trvalým pobytom vo Fínsku ani na osoby, ktoré cestujú do krajiny z presvedčivého osobného dôvodu alebo z dôvodu presvedčivých rodinných záležitostí,“ spresňuje rezort diplomacie.