Koronavírus vo svete naberá na sile, v krajinách padajú rekordy denných prírastkov infekcií

Portugalsko a Cyprus hlásia nové rekordy

Väčšina poľských obetí bola neočkovaná

Majú použiť zdravý rozum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 - So šíriacim sa variantom koronavírusu omikron pribúdajú krajiny s rekordnými dennými prírastkami nových infekcií. Najvyššie počty prípadov nákazy hlásia Spojené štáty, Taliansko, Grécko, Portugalsko či Anglicko. Francúzsko dokonca zaznamenalo vôbec najvyšší prírastok v Európe. Informuje o tom spravodajský portál BBC.V utorok vo Francúzsku potvrdili 179 807 infekcií. Minister zdravotníctva Olivier Véran varoval, že všetko naznačuje, že by v krajine do začiatku januára mohli zaznamenať až 250-tisíc prípadov denne. Francúzska federácia nemocníc sa vyjadrila, že „najťažšie týždne ešte len prídu“.Spojené štáty podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v pondelok hlásili viac ako 441-tisíc nových infekcií. Americké čísla však môžu byť podľa úradov nadhodnotené v dôsledku oneskorených hlásení počas vianočných sviatkov. Odborníci v CDC zároveň upravili údaje o prevalencii variantu omikron v USA. Podľa nich predstavuje 59 percent prípadov, čo je výrazne menej ako predtým hlásených 73 percent.Infekcie v Taliansku prekročili hranicu 78-tisíc prípadov, čím dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie. Okrem toho v krajine pribudlo 202 úmrtí, čím sa celkový počet vyšplhal na 136 753. V Portugalsku padol rekord 17 172 nových prípadov za deň.Vysoký skok prípadov zaznamenalo Grécko, kde potvrdili 21 657 prípadov. Minister zdravotníctva Thanos Plevris v tejto súvislosti vyzval obyvateľov na pokoj. Denný rekord hlásil aj Cyprus, kde potvrdili 2 241 nových prípadov.Úrady v Anglicku v utorok oznámili rekordných 117 093 prípadov. Dáta o ochorení COVID-19 za celé Spojené kráľovstvo neboli počas vianočného obdobia k dispozícii, uvádza BBC.V Poľsku zase v stredu potvrdili 794 úmrtí súvisiacich s koronavírusom, čo je najvyšší počet počas štvrtej vlny pandémie. Viac ako tri štvrtiny obetí boli neočkované.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojom týždennom prehľade varovala, že riziko súvisiace s variantom omikron zostáva veľmi vysoké. Podľa informácií zverejnených v utorok počet nových infekcií zo všetkých kmeňov koronavírusu v Európe počas týždňa pred 26. decembrom stúpol o 57 percent. V americkom regióne bol tento nárast 30-percentný.Štúdie naznačujú, že variant omikron je miernejší ako variant delta, pričom ľudia nakazení týmto variantom majú o 30 až 70 percent nižšie riziko, že skončia v nemocnici. Obavy, že už len ohromný počet infekcií spôsobených omikronom ochromí nemocnice, však stále pretrvávajú.Niekoľko miest vrátane Paríža, Londýna či Berlína zrušilo oficiálne oslavy pri príležitosti Nového roka. Niektoré vlády sú však menej ochotné prijať celonárodné obmedzenia. Francúzsko a Anglicko napríklad požiadali ľudí, aby v tejto súvislosti použili zdravý rozum.Španielsky Madrid zase plánuje napredovať s oslavami na námestí Puerta del Sol, ale s obmedzeným počtom účastníkov. Taliansko zakázalo vonkajšie podujatia a zatvorilo nočné kluby, na súkromné stretnutia však obmedzenia nenariadilo.