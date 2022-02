Cestovanie do Spojeného kráľovstva bude jednoduchšie, plne zaočkovaní nemusia podstúpiť test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené kráľovstvo s platnosťou od piatka ruší povinnosť testovať sa na druhý deň po príchode do krajiny. Táto novinka je platná len pre plne zaočkované osoby. Tie tak nemusia po príchode do krajiny čakať na výsledok testu v karanténe. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Spomedzi povinností pre zaočkované osoby ostáva v platnosti len vyplnenie formulára na vyhľadanie cestujúceho. Ten je možné vyplniť už 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.