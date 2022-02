S foodpandou a Citronádou za olympiádou

1 + 1 rovná sa...

11.2.2022 (Webnoviny.sk) -Je to tak: stačí sledovať strhujúce športové výkony na obrazovke a máme hádam väčší hlad ako športovci na mieste... Či už je človek pri televízore "nalepený" vtedy, keď naši chlapci naháňajú na ľade puk, alebo vtedy, keď fenomenálna Petra Vlhová reže na svahu oblúčiky, jedno je isté – nebude sa popri tom babrať s varením. Doručenie dobrého jedla a nákupov až domov je skvelý spôsob, ako o nič neprísť a zároveň si pochutnať na čomkoľvek: od vegetariánskych ázijských rezancov po šťavnaté vyprážané krídelká. Doručovacia služba foodpanda je na to pripravená. Takisto je zanietený fanúšik športu – čo je, s nadhľadom povedané, evidentné aj pri rýchlosti, s akou objednávky svojim zákazníkom doručuje. Zatiaľ, čo celé Slovensko fandí našim športovcom, foodpanda podporuje aj fanúšikov v tomto športovými výkonmi nabitom období nielen rýchle dodaním objednávok – pripravila aj niekoľko špeciálnych ponúk.... jedna porcia zadarmo! Ak ste túto obľúbenú akciu foodpandy doteraz nevyužili, teraz môže byť ten správny čas. Keď sa na obrazovke dejú "veľké" veci, netreba strácať čas uvažovaním nad rôznymi jedlami – skrátka si objednáte to, čo máte radi, a príde vám to hneď v dvojnásobnom množstve. Pre vás aj pre toho, kto s vami olympiádu práve sleduje. Dve rovnaké pizze, dve rovnaké suši, dva rovnaké hamburgery... Stačí si v ponuke reštaurácií na webe foodpandy vybrať menu označené ako 1 + 1. Ak ste olympijským športom natoľko pohltení, že nestíhate ísť ani na poriadny nákup, foodpanda vás opäť "zachráni": stačí využiť rýchle nákupy z pandamarketu alebo partnerských prevádzok Tesco Express, Žabka, Hive v Bratislave, Trnave či Žiline. A vo všetkých desiatich mestách, kde foodpanda doručuje, je možné využiť "zimný" alebo "fanúšikovský" voucher na objednávku z McDonald‘s – všetko nájdete na webe alebo v aplikácii foodpandy.Športové dianie však nie je iba o chvíľach napätia – sú to aj chvíle uvoľnenia a nakúkania do športového zákulisia. Napríklad so sviežou Citronádou. Nová tolkšou bývalého hokejistu Richarda Lintnera odštartovala svoju púť za divákmi RTVS minulý rok počas hokejového šampionátu – a teraz nás baví počas olympijských večerov. Žiadne sumarizovanie a analyzovanie športových výsledkov. "Na to je tu spravodajstvo. My sa s hosťami zameriavame na nevšedné momenty," hovorí Richard Lintner a pokračuje: "Ako napríklad, keď sa počas hokejového zápasu zrazu hra musí prerušiť, pretože sa pol hodiny opravuje ľadová plocha. Čo to robí so psychikou hráčov? Dostanú sa znovu do predošlého tempa? O tom vie hovoriť iba ten, kto to skutočne zažil. Toto je parketa pre Citronádu – zaujímavosti, športové zákulisie."Hoci je Richard zvyknutý podávať maximálne fyzické výkony, aj práca v televíznom štúdiu je celkom "šupa". A tak sa netají spokojnosťou, že si počas náročného vysielacieho dňa môže so svojím tímom bleskovo nechať doručiť jedlo až do štúdia. "Najradšej máme hamburgery z foodpandy. Vlastne nás táto donáška zachraňuje počas všetkých dní, keď tu v štúdiu pracujeme, pretože príprava na večerné vysielanie trvá celý deň a nikto z nás nemá čas chodiť niekam po jedlo. foodpanda nám to úžasne uľahčuje." Potešenie je aj na strane foodpandy: "Fandíme športu, fandíme dobrým športovým nápadom. Citronáda prináša originálny pohľad na športové dianie a my sme veľmi radi, že môžeme Richarda a jeho tím odbremeniť od úvah, kedy a čo jesť. Štáb nech sa stará o program – jedlo máme na starosti my," hovorí s úsmevom CMO foodpanda Slovensko Kristína Poláková.Pred dverami je sviatok zaľúbených a foodpanda spolu s Citronádou majú pre vás viaceré valentínske darčeky. Tým prvým je Citronáda – Valentínsky špeciál, ktorý si môžete pozrieť v živom streame priamo na Valentína od 19-tej hodiny. Rišo Lintner a jeho hostia – bývalý kajakár Juraj Bača s manželkou Jeanne – budú rozoberať nielen šport, ale aj lásku v športe či šport v láske... foodpanda vám na sociálnych sieťach ponúka možnosť súťažiť o účasť na živom vysielaní, a priamo počas streamu môžete byť v hre o štvordňový romantický pobyt.Informačný servis