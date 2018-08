Cestovanie vlakom na oslavy SNP bude opäť o polovicu lacnejšie

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Cestovanie vlakom na oslavy SNP bude aj tento rok o polovicu lacnejšie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) totiž opäť ponúka cestujúcim pri kúpe lístka do Banskej Bystrice 28. a 29. augusta cestu späť zadarmo.Podmienkou je zakúpenie celého jednosmerného lístka do druhej triedy z ktoréhokoľvek nástupného bodu na Slovensku do stanice Banská Bystrica alebo Banská Bystrica mesto.priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Takto označený lístok bude platiť pre spiatočnú cestu, tú však treba uskutočniť najneskôr do 30. augusta do polnoci.Ponuku možno využiť vo všetkých vlakoch s výnimkou kategórie InterCity (IC). Pri vlakoch kategórie EuroCity (EC) a SuperCity (SC) treba uhradiť príslušný poplatok. Doplatok do prvej triedy sa uhrádza v plnej výške.Slovensko si tento rok pripomína 74. výročie ozbrojeného povstania slovenského domáceho odboja proti nemeckým vojskám počas druhej svetovej vojny, teda Slovenského národného povstania.