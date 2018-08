R. Sulík: Grécko nepatrí do eurozóny, skončilo by sa tak jeho trápenie

Na archívnej snímke Richard Sulík. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 24. augusta (TASR) - Grécko je v recesii, jeho zadlženosť je hrozivá, dostať sa z toho mu môže trvať aj 20 rokov. Táto krajina nepatrí do eurozóny. Hovorí to predseda SaS a europoslanec Richard Sulík, ktorý by ani po rokoch nezmenil názor v otázke eurovalu. Pre ten padla vláda Ivety Radičovej, keď ho SaS odmietla podporiť.uviedol pre TASR Sulík.Iné by podľa neho bolo to, že poslanci za SaS by opustili rokovaciu sálu.doplnil.Poukazuje na to, že Grécko je sedem rokov v recesii.uviedol Sulík.Grécko sa z toho podľa neho časom dostane.uzavrel.Grécko v pondelok (20.8.) úspešne ukončilo svoj posledný trojročný záchranný program schválený v auguste 2015, ktorý mu pomohol prekonať dlhovú krízu. Oznámil to v pondelok záchranný fond eurozóny - Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM).