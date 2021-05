6.5.2021 - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) chce, aby bol certifikát umožňujúci cestovanie v rámci Európskej únie (EÚ) pripravený v júni. Heger to uviedol na videokonferencii s veľvyslancami krajín EÚ, ktorí pôsobia na Slovensku alebo sú pre Slovensko akreditovaní.Úrad vlády SR to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový a informačný odbor úradu. Premiér chce, aby ľudia už v júni mohli cestovať. O „zelenom certifikáte“ preto intenzívne diskutuje s ministerstvami.

Počas videokonferencie predseda vlády uviedol, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 postupuje a čoskoro by niektorou z vakcín mohli byť zaočkovaní všetci ľudia, ktorí o očkovanie majú záujem. Témou diskusie bol aj blížiaci sa Sociálny samit EÚ v portugalskom Porte.

Sociálne otázky budú mať vysokú prioritu



Premiér a veľvyslanci sa zhodli, že sociálne otázky budú mať na európskej úrovni vysokú prioritu pre digitálny a zelený prechod, ale aj pre dopady pandémie na ekonomiky jednotlivých krajín.



Heger osobitne podčiarkol riziko energetickej chudoby, ktorá sa pri vysokých klimatických ambíciách môže prehĺbiť. Riešenie tohto rizika by preto malo byť súčasťou sociálnej agendy v EÚ. Veľvyslancom EÚ priblížil aj hlavné priority slovenského Plánu obnovy a odolnosti.

Hovorili aj o boji proti korupcii



Veľvyslanci EÚ so slovenským premiérom hovorili aj o boji proti korupcii. Predseda vlády uviedol, že hoci v tejto oblasti boli uskutočnené viaceré významné kroky, v boji proti korupcii je krajina stále na začiatku.



„Je to dlhodobý proces, v ktorom musíme pokračovať,“ zdôraznil. Veľvyslanci počas videokonferencie otvorili aj viacero ďalších tém, napríklad obnoviteľné zdroje energie, poľnohospodárstvo, či aktuálnu situáciu na Ukrajine.





Zdroj: Webnoviny.sk - Cestovať do zahraničia by mohli Slováci už v júni, Heger diskutuje s ministerstvami o COVID pase © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.