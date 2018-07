Cestovať zdarma v Bratislavskom kraji budú môcť ďalšie skupiny

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 8. júla (TASR) – Spektrum skupín so zľavami v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) sa rozširuje. K tým, čo môžu cestovať bezplatne, sa pridávajú po novom aj deti a študenti ŤZP dochádzajúci do špecializovaných škôl v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, ktoré pritom nemajú trvalý pobyt na území Bratislavského kraja. Zavedenie 100-percentnej zľavy na cestovné v zónach 100+101, teda na území Bratislavy, im schválili krajskí poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)."Poslanci schválili bezplatnú dopravu pre deti a študentov ťažko zdravotne postihnutých, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl, ale nemajú trvalý pobyt na území Bratislavského samosprávneho kraja," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. V súčasnosti jazdia pritom bezplatne držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S, Diamantovej Jánskeho plakety, účastníci protikomunistického a protifašistického odboja a ich rodinní príslušníci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji."Robili sme prieskum, koľko detí nemá trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Zo šiestich dopytovaných škôl nám odpovedali tri. Z tých odpovedí nám bolo zrejmé, že sa jedná o jedného žiaka," priblížila Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je koordinátorom IDS BK. Na základe toho vypočítali symbolický dopad na rozpočet BSK, ktorý stanovili pre tentoraz tisíc eur. "Samozrejme, je to živý projekt. Tá štruktúra žiakov a tie dopady sa môžu každoročne meniť," dodala Horčíková.