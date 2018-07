Prezidentský vlak si cez víkend pozrelo 2400 ľudí, mieri do Lučenca

Na snímke salónik T. G. Masaryka v historickom vagóne Prezidentského vlaku na území Slovenska pri príležitosti osláv 100. výročia založenia 1. ČSR. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zvolen 8. júla (TASR) – Jedinečnú príležitosť pozrieť si historický Prezidentský vlak na železničnej stanici vo Zvolene, v ktorom sa kedysi viezli československí prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák, ale i Alexander Dubček, či niekdajší nasledovník trónu František Ferdinand d'Este, využilo počas tohto víkendu okolo 2400 záujemcov. Pre TASR to v nedeľu za organizátorov konštatoval Michal Novotný. Vlak v pondelok (9.7.) zavíta do Lučenca, potom do Žiliny a svoju púť na slovenskom území ukončí 12. a 13. júla v Košiciach.Tento projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Ide o súpravu, ktorej jednotlivé vozne boli vyrobené pre potreby bývalých československých prezidentov.konštatoval riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega. Súpravu vedie zrekonštruovaný parný rušeň Zelený Anton, ktorého obnova stála približne 50.000 eur.Podľa riaditeľa Národního technického muzea v Prahe Karla Ksandra je zaujímavé sledovať architektúru interiérov, ktorá sa nesie v bruselskom štýle, ale i v duchu viedenskej secesie, či prvorepublikového novobaroka.Ako tvrdí, jedným zo zaujímavých vozňov je salónny z roku 1968, ktorý vyrobili pre Svobodu.priblížil Ksandr.Projekt organizuje Národní technické muzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami, Železnicami SR a občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky.