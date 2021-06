Cestovatelia z Európy mieria na leto najmä do Španielska, Slováci skôr do Grécka

Európski cestovatelia sa tento rok v lete rozhodli hlavne pre španielske destinácie. Vyplýva to z dát spoločnosti Kiwi.com, ktorá v apríli a máji zaznamenala viac ako 40 miliónov vyhľadávaní ciest do Španielska, a to na obdobie od tohtoročného júna do septembra.

Slováci v rovnakom období najčastejšie vyhľadávali cesty do Grécka, nasledovalo Španielsko a Taliansko. Španielsko dominuje v počte rezervácií naprieč Európou, na druhej priečke sa umiestnilo Taliansko, ďalej Grécko, Francúzsko a Portugalsko.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) -V porovnaní so Španielskom sú počty vyhľadávaní iných stredomorských krajín v rovnakom období podstatne nižšie.Taliansko a Grécko zaznamenali zhodne po 23 miliónoch vyhľadávaní, Francúzsko celkovo 20 miliónov, Portugalsko 14 miliónov a Turecko celkovo 12 miliónov vyhľadávaní.Dáta Kiwi.com naznačujú, že medzi európske národy, ktoré aktuálne najčastejšie vyrážajú do Španielska, patria Francúzi, Česi, Taliani, Nemci a Angličania. V priemere minú za cestu uskutočnenú v rozmedzí dvoch týždňov okolo 308 eur.„Cestovateľské obmedzenia, ktoré priniesla pandémia, dlhodobo vplývajú na záujem o dovolenku na Slovensku,“ vysvetľuje riaditeľka Customer Experience v Kiwi.com Eliška Řezníček Dočkalová.So stabilizáciou situácie v Európe a blížiacimi sa prázdninami rastie záujem o typické letné destinácie ako sú Grécko, Španielsko, Taliansko alebo aj Francúzsko a Portugalsko.Slovenskí cestovatelia majú podľa nej možnosť vycestovať do Stredomoria dokonca za výhodné ceny, keďže celkovo sa ceny leteniek držia stále nízko.Spoločnosť Kiwi.com bola založená v roku 2012 Oliverom Dlouhým a Jozefom Képesim. Travel-tech spoločnosť umožňuje užívateľom kombinovať lety a pozemnú dopravu s viac než 800 dopravcami, vrátane tých, ktorí spolu štandardne nespolupracujú.Na Kiwi.com sa denne uskutoční cez 100 miliónov vyhľadávaní. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva 2 000 ľudí.