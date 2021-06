Podvodníci využívajú vysoký dopyt a zároveň nízku ponuku ubytovacích zariadení

Vysoký dopyt po ubytovacích zariadeniach a nízka ponuka predstavujú príležitosť pre podvodníkov. Upozorňuje na to Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku s tým, že sa polícia v celej EÚ zameriava na odhaľovanie osôb zapojených do trestnej činnosti na internete, vypátranie páchateľov je ťažké z dôvodu osobitných vlastností internetu.

Ako zdôraznila Katarína Zalaiová z centra, spotrebitelia by si mali dať pozor na príliš nízke ceny i falošné recenzie, ktoré sa môžu vyznačovať tým, že v nich chýba text a neuvádzajú nič iné ako plné hodnotenie.

Overovanie informácií

Úhrady platby

6.6.2021 (Webnoviny.sk) -Dôležité je sledovať, či kladné recenzie nepochádzajú od recenzentov, ktorí navštívili vilu alebo apartmán po prvýkrát. Okrem toho treba overiť, či ubytovanie naozaj existuje.Centrum pripomína, že aj pri serióznych poskytovateľoch sa môže stať, že adresa uvedená v popise ponuky nemusí po zadaní do vyhľadávača zobraziť konkrétne ubytovacie zariadenie.Preto odporúča kontaktovať prenajímateľa a požiadať ho o presné súradnice. Dobré je následne aj využiť online nástroje, ktoré umožňujú overiť si, či daná adresa existuje a či fotky a umiestnenie apartmánu alebo vily zodpovedá realite.Inzeráty na platformách nie sú zadarmo a obchodníci za zverejnenie svojej ponuky platia. Ak si niekto našiel ubytovanie cez platformu, nemá sa nechať zlákať na komunikáciu mimo platformy.Zákazníci by mali trvať aj na úhrade platby pri nástupe na ubytovanie alebo na úhrade väčšej časti platby rezervácie až v deň príchodu. Za bezpečný spôsob platby sa považuje platba kartou cez zabezpečenú platobnú bránu tretej strany."Ak by išlo o podvod, môžete sa obrátiť na svoju banku a požiadať o vykonanie spätného zaúčtovania platby tzv. chargeback," dodáva Katarína Zalaiová.