Cestoviny sa balia prevažne do plastových obalov

Najviac cestovín zjedia v Taliansku

Plastové obaly z cestovín triedi len o niečo viac ako polovica ľudí

Ako správne vytriediť obaly od cestovín?

25.10.2022 (Webnoviny.sk) -Svetový deň cestovín sa oslavuje 25. októbra už od roku 1995, kedy sa v Ríme konal prvý celosvetový kongres o cestovinách. A hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších konzumentov cestovín na svete, OZV ENVI - PAK apeluje na to, aby sa aj obaly z cestovín správne triedili a následne zrecyklovali.Na svete existuje viac ako 600 druhov cestovín. Pôvodom však nepochádzajú z Talianska, ako by si viacerí mylne mysleli, ale z Číny a na európsky kontinent ich v roku 1271 priviezol Marco Polo. Dnes patria cestoviny medzi najobľúbenejšie potraviny, a to najmä vďaka ich jednoduchej príprave.Z údajov, ktoré Zväz výrobcov cestovín v Európskej únii (UNAFPA) zverejnil v septembri minulého roka, vyplýva, že celosvetovo sa ročne skonzumuje takmer 3,3 mil. ton cestovín. Najviac ich zjedia Taliani a Talianky – viac ako 23 kilogramov na osobu – a tak Taliansko neostáva svojej povesti nič dlžné. Nasleduje Tunisko (17 kg), Venezuela (15 kg) a Grécko (12 kg). Na Slovensku zjeme za rok v priemere 5 kilogramov cestovín na osobu. Zjednodušene povedané, že každý z nás si dopraje 100 gramov cestovín približne raz za týždeň.Tak ako takmer všetky produkty, aj cestoviny sú balené do rôznych druhov obalov. Najčastejšie sa balia do plastového obalu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú balené do papiera, prípadne do kombinácie viacerých druhov obalov – najčastejšie je to plast a papier. Aj napriek tomu, že je na prvý pohľad takmer jasné, ako by sa mal tento odpad správne triediť, dáta z prieskumu, ktorý uskutočnila OZV ENVI - PAK v apríli tohto roku, ukazujú, že plastové obaly z cestovín triedi len 54 % ľudí.Dôležité je preto, aby sa ľuďom neustále pripomínalo a na konkrétnych príkladoch vysvetľovalo, do ktorých košov treba vyhadzovať konkrétne obaly. "Aj výsledky prieskumu nám potvrdili, že niektoré druhy obalov triedime lepšie a iné zase horšie. Ľudia dnes síce triedia odpad oveľa poctivejšie a kvalita triedenia je na oveľa vyššej úrovni, ako tomu bolo v minulosti, stále však máme rezervy a máme sa kde zlepšovať. Preto je dôležitá neustála edukácia ľudí v tejto oblasti," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie spoločnosti ENVI - PAK.Pred rozhodnutím, čo sa s obalom od cestovín stane, a v ktorom kontajneri nakoniec skončí, však v konečnom dôsledku stojí spotrebiteľ. Preto je dôležité, aby bola verejnosť dobre informovaná o správnom triedení obalov. Niektoré obaly nás vedia pri triedení trochu potrápiť, preto je potrebné rozumieť aj symbolom uvedeným na samotných obaloch.Informačný servis