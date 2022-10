Kandidátka na primátorku Zvolena Árvaiová pohoršila rodičov aj školu, pred ktorou deťom rozdávala sladkosti

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátka na primátorku vo Zvolene advokátka Dominika Árvaiová v rámci svojej kampane rozdávala v pondelok 24. októbra deťom sladkosti pred Základnou školou Janka Alexyho.Vyplýva to zo statusu riaditeľky školy Lucie Mesárošovej na stránke školy na sociálnej sieti, kde uviedla, že škola sa dištancuje od akejkoľvek politickej kampane a s rannou aktivitou kandidátky nemá škola nič spoločné.„Pani Árvaiovú som slušne požiadala, aby prestala pred školou deťom rozdávať sladkosti, nakoľko je to z hľadiska bezpečnosti detí, ktoré vedieme k opatrnosti a obozretnosti, veľmi nevhodné. Ani náš kolega a ani kandidáti z našej rady školy si nedovolia robiť predvolebnú kampaň v škole, nakoľko škola je apolitická inštitúcia,“ popísala riaditeľka školy. Pod statusom pribudli desiatky komentárov rodičov a priateľov školy, ktorí takúto kampaň nepovažujú za vhodnú a popisujú ju ako vtieravú a nekorektnú.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj Dominiku Árvaiovú.