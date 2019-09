Cestovná kancelária Pelikán reaguje na krach Thomas Cook, dovolenkári nemajú znova platiť hotelom

Hotelieri sa obávajú o peniaze

Situáciu neustále sledujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2019 (Webnoviny.sk) - Cestovná kancelária Pelikán je v kontakte so všetkými svojimi klientmi v zahraničí v súvislosti s bankrotom cestovnej kancelárie Thomas Cook Group. Neodporúča im, aby v hoteloch v prípade žiadosti znovu zaplatili zájazd či jeho časť.Manažér Pelikána pre vzťahy s verejnosťou Jozef Rybár o tom informoval agentúru SITA s tým, že dovolenkári na zájazdoch, ktorí sa nachádzajú v zahraničí práve počas oznámenia krachu najstaršej cestovnej kancelárie sveta, sú v mierne odlišnej situácii."Komunikujeme aj s hotelmi, ktoré od nich vo veľmi výnimočných prípadoch žiadajú, napríklad, opätovné zaplatenie zájazdu alebo jeho časti. To im, samozrejme, neodporúčame a žiadame ich, aby sa obrátili na nás čím skôr," uviedol Rybár. Podobných situácií môže podľa neho časom pribúdať, keďže skrachovaná cestovka zvykla svoje záväzky voči hotelom zaplatiť až dodatočne, a to aj o niekoľko mesiacov neskôr. Hotelieri sa preto obávajú, že za svoje služby nedostanú peniaze. Spiatočné chartrové lety dotknutých dovolenkárov by podľa informácií Pelikána mali byť bez zmeny a ich návrat by mal byť zatiaľ zabezpečený."Akékoľvek otázky o aktuálnom stave letov, rezervácií ubytovania či ďalších požiadaviek v spojení s krachom Thomas Cook Group či prípadnými problémami jej partnerov našim klientom zodpovieme," ubezpečil Rybár. Najlepšie je podľa neho kontaktovať zákaznícky servis Pelikána, keďže situácia každého cestujúceho sa môže líšiť od typu produktu aj procesu nákupu.Letecká spoločnosť Condor, dcéra Thomas Cook Group, funguje ako samostatná entita a vlani dosiahla rekordný obrat. Pelikán uviedol, že sa okamžite spojil so zástupcami leteckej spoločnosti a podľa aktuálnych informácií pokračuje v prevádzke podľa pôvodných plánov. Condor podľa slovenskej cestovky oznámil, že má dostatok finančných prostriedkov na svoju prevádzku a nemeckú vládu požiadal o úver len z dôvodu, aby mohol efektívne pokryť extra náklady spojené s náhradnou dopravou pre klientov cestovných kancelárií v portfóliu Thomas Cook Group."Condor zatiaľ nezrušil žiadne lety okrem charterových spojení v rámci dovolenkových balíčkov skrachovaných cestovných kancelárií na 23. a 24. septembra," poznamenal Rybár s tým, že situáciu v segmente leteniek aj dovoleniek neustále sledujú. Zrušiť chartrové lety počas 48 hodín a iba pre skrachované cestovné kancelárie dáva podľa Rybára zmysel, pretože samotná letecká spoločnosť čaká na ďalšie informácie, na základe ktorých bude postupovať ďalej.Cestovná kancelária Thomas Cook vyhlásila v pondelok bankrot. Firma s takmer 180-ročnou históriou si nedokázala zabezpečiť dodatočné financie, ktoré od nej požadovali veriteľské banky. Na dovolenke v zahraničí sa aktuálne nachádza zhruba 600 tisíc jej klientov, z toho asi 150 tisíc britských občanov. Letecký prepravca Condor požiadal nemeckú vládu o finančnú pomoc. Oznámilo to v pondelok spolkové ministerstvo hospodárstva. Vláda sa žiadosťou o poskytnutie preklenovacieho úveru zaoberá, uviedol hovorca ministerstva Korbinian Wagner. Akú sumu chce firma získať nešpecifikoval, podľa zdrojov nemeckej tlačovej agentúry dpa však ide o zhruba 200 mil. eur.