Corbyn žiada Johnsonovo odstúpenie a sľubuje novú dohodu o brexite

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brighton 24. septembra (TASR) - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v utorok povedal, že premiér Boris Johnson by mal odstúpiť a takisto sľúbil novú dohodu o brexite a referendum. Informovala o tom televízia Sky News.Corbyn sa na úvod svojho prejavu na zjazde strany v Brightone vyjadril k utorňajšiemu rozhodnutiu britského Najvyššieho súdu, podľa ktorého bolo prerušenie činnosti parlamentu iniciované premiérom Borisom Johnsonom nezákonné.konštatoval šéf labouristov. Dodal, že Johnson neuspel a nikdy sa mu nepodaríParlament znova zasadne v stredu a vláda sa podľa Corbyna bude zodpovedať za svoje konanie.povedal vodca labouristov s tým, že Johnson by sa tým stal najkratšie úradujúcim britským premiérom v dejinách.Corbyn takisto sľúbil, že ak sa stane premiérom, do troch mesiacov dosiahne s Bruselom novú dohodu o brexite a v priebehu šiestich mesiacov o nej vypíše referendum.Súčasnú krízu môžu podľa Corbyna vyriešiť len nové parlamentné voľby. Líder labouristov vyhlásil, že jeho strana bude v týchto voľbách ako jediná pripravená vložiť dôveru do ľudí, aby urobili konečné rozhodnutie ohľadom brexitu.Americký prezident Donald Trump podľa Sky News vyjadril po rozhodnutí Najvyššieho súdu Johnsonovi podporu. Na otázku, či má pre britského premiéra nejaké rady, Trumpo odpovedal:Johnson požiadal ešte v auguste kráľovnú Alžbetu II. o prerušenie zasadania parlamentu pred novou schôdzou až do 14. októbra, keď budú zostávať do plánovaného odchodu Británie z EÚ len dva týždne. Tento postup vyvolal odsúdenie zo strany opozície i časti konzervatívnych zákonodarcov, protesty v uliciach, žaloby i petíciu. Podľa kritikov si Johnson parlamentnú prestávku vynútil preto, aby mu poslanci nebránili uskutočniť brexit bez dohody.Britský premiér trvá na tom, že Británia musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.Johnson sa stal britským premiérom v júli 2019 na základe výsledkov hlasovania členov Konzervatívnej strany. Vo funkcii nahradil Theresu Mayovú, ktorá minulý rok dosiahla s Bruselom dohodu o brexite. Britský parlament však jej dohodu následne trikrát odmietol.