Cestovná kancelária Tui eviduje pokles tržieb, vykázala celoročnú stratu viac ako dve miliardy libier

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Cestovná kancelária Tui vo svojom uplynulom účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere septembra, evidovala pokles tržieb o 40 percent na 4,03 miliardy libier. Firma zároveň uviedla, že už druhý rok skončila vo veľkej celoročnej strate, a to v objeme 2,09 miliardy libier.Je to však menej negatívny výsledok v porovnaní so stratou 2,7 miliardy libier za predchádzajúci účtovný rok. Informuje o tom portál news.sky.com.Generálny riaditeľ spoločnosti Tui Fritz Joussen sa vyjadril, že firma mala „úspešné leto" po obnovení cestovania a že v poslednom kvartáli sa „významne zotavila". „Očakávame, že leto 2022 vráti rezervácie na úrovne podobné s obdobím predpandemického roku 2019," dodal.Firma však upozornila, že najnovšie obavy zo šírenia ochorenia COVID-19 by mohli poškodiť zimnú dovolenkovú sezónu. „Rozsiahlejšie správy v médiách o rastúcej miere infekcií a objavenie sa nového variantu omikron oslabilo pozitívnu dynamiku, hlavne pre zimné obdobie," dodala spoločnosť Tui.(1 EUR = 0,84933 GBP)