Povinné očkovanie proti koronavírusu považuje Sulík za nešťastné riešenie

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a šéf liberálov Richard Sulík (SaS) je proti povinnému očkovaniu. Vyhlásil to po stredajšom rokovaní vlády.„Ja som proti povinnému očkovaniu, považujem to za nešťastné riešenie," zhodnotil s tým, že takýto krok podľa neho bude do veľkej miery podnecovať ku korupcii.Ako dodal, ide o jeho osobný názor, v strane Sloboda o Solidarita (SaS) v tejto veci nie sú jednotní. „Je to aj pochopiteľné, pri takýchto ťažkých otázkach," dodal s tým, že v prípade liberálov ide o zriedkavú výnimku.Ak sa teda bude o povinnom očkovaní hlasovať v parlamente, poslanci za SaS budú mať „zelenú" kartu.