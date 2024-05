Cestovné poistenie: investícia do vášho pohodlia na dovolenke

Dovolenky sú v priemere o 8% drahšie ako vlani

Premietnutie situácie do cestovnej poistky

Orientačný prehľad ošetrení najčastejších úrazov a zdravotných problémov



uštipnutie hmyzom v Španielsku = 200 eur



zlomenina hornej končatiny v Grécku = 250 eur



úraz tváre po páde v Chorvátsku = 300 eur



zubné ošetrenie v Taliansku = 450 eur



vybratie morského ježka z nohy v Turecku = 550 eur



vykĺbenie ramena v Taliansku = 600 eur



Nielen vrátenie peňazí po návrate, ale aj praktická pomoc na mieste

29.5.2024 (SITA.sk) -Po minuloročnom lete, ktoré patrilo z hľadiska zárobkov Slovákov a cien v domácich aj zahraničných destináciách medzi najdrahšie za ostatné štyri dekády, bude situácia počas prichádzajúcej letnej sezóny pre rodinné rozpočty už o niečo priaznivejšia. Aktuálne spomalenie inflácie však stále neznamená pokles cien, len ich pomalší nárast. Pozitívom je ale fakt, že na konci roka 2023 začali rásť aj reálne mzdy Slovákov."Klesla všeobecná inflácia, meraná na priemernom nákupnom košíku slovenských domácností. K spomaleniu rastu cien však nedošlo pri úplne všetkých výrobkoch a službách. Napríklad, ceny pri osobnej cestnej doprave narástli medziročne v prvom kvartáli tohto roka o takmer 20 %, pri leteckej doprave s odletom zo Slovenska až o 41 %," hovorí Martin Vlachynský, ekonomický analytik z projektu ZPDZ Research.Podobná situácia s pretrvávajúcou nadpriemernou infláciou je aj v oblasti organizovaných dovolenkových zájazdov. "Nárast ich cien sa oproti minulému roku mierne spomalil, no aktuálne sa zájazdy predávajú stále o zhruba 8 % drahšie než minulú sezónu," dopĺňa Martin Vlachynský.Podľa analytikov rastú aktuálne ceny vo väčšine európskych krajín medziročným tempom v rozmedzí približne 1 až 5 percent. Pričom v Taliansku ide len o percentný rast, v Chorvátsku je treba počítať s produktmi a službami drahšími v priemere o ďalších 4,7 % oproti minuloročnej jari."V prípade viacerých neeurópskych destinácií je situácia so zmenou cien divokejšia. Napríklad v Turecku sa nedarí stabilizovať situáciu a ceny tam za posledný rok narástli dokonca až o 70 percent. Po zohľadnení prepadu kurzu lokálnej meny oproti euru však ide pre slovenských turistov o nárast len zhruba na úrovni 5 percent," vysvetľuje Martin Vlachynský a dodáva, že v niektorých krajinách mimo eurozóny dokonca ceny po prepočte na euro reálne klesli: napríklad v Českej republike o takmer 3 percentá, v Egypte o viac ako 11 percent.Aj napriek postupne sa zlepšujúcej ekonomickej situácii treba pri plánovaní dovolenky vo väčšine zahraničných destinácií počítať so stále rastúcimi výdavkami pri bežných nákupoch. Navyše, ako štatistiky ukazujú, stále hlbšie do peňaženky si siahneme už aj pri objednávaní zájazdov či leteniek. Ich potenciálne prepadnutie kvôli chorobe alebo iným nepredvídaným udalostiam tak bude predstavovať pre rodinu stále väčšiu stratu, než tomu bývalo v minulosti.Aj to je jeden z dôvodov, ktorý hrá v prospech uzatvorenia si cestovného poistenia. Nehovoriac o situáciách, ktoré si môžu vyžiadať počas dovolenky nechcenú hospitalizáciu, ošetrenie úrazu či špeciálny odvoz na Slovensko. Sumy, ktoré je treba zaplatiť zdravotníckemu zariadeniu v zahraničí, mnohonásobne prevyšujú čiastku za uzatvorenie poistky pred vycestovaním."Pri ošetrení bežných zranení počas dovolenky treba počítať s úhradou na mieste rádovo v stovkách eur. Oproti tomu, balík nášho zahraničného cestovného poistenia so základným limitom preplatenia liečebných nákladov stojí štvorčlennú rodinu 32 eur na týždeň," vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.Nepríjemné udalosti počas dovolenky sú realitou. Štatistiky poisťovne KOOPERATIVA ukazujú, že približne pätina klientov spomedzi všetkých tých, ktorí si za ostatné necelé 3 roky uzavreli zahraničné cestovné poistenie MARCO POLO , riešila nejakú poistnú udalosť. Najčastejšie išlo o preplácanie liečebných nákladov či poškodenie alebo stratu batožiny.Podľa poisťovne KOOPERATIVA treba počítať s nasledujúcimi priemernými cenami, ktoré si účtujú zdravotnícke zariadenia* za ošetrenia v dovolenkových destináciách:*ide o vybrané zariadenia v systéme poisťovne KOOPERATIVA. Ceny sú orientačné a v jednotlivých zariadeniach sa môžu líšiť.Pri riešení poistnej udalosti kvôli zdravotnému problému či úrazu poisťovne spravidla odvodzujú sumu plnenia od sumy, ktorú si účtuje štátne zariadenie v danej krajine. V prípade súkromných zariadení nie je možné garantovať preplatenie zákroku v plnej výške. "Našim klientom odporúčame, aby v prípade vzniknutého problému vždy kontaktovali našu asistenčnú službu, ktorú majú k dispozícii v rámci akéhokoľvek balíka uzavretého cestovného poistenia. Operátori linky ich podľa potreby nasmerujú do konkrétnych zariadení v okolí, ktoré je pre poistených turistov vhodné navštíviť," odporúča Silvia Nosková Illášová.Súčasťou cestovného poistenia MARCO POLO v Kooperative je aj bezplatná služba "Dopravná asistencia". Táto telefonická asistenčná služba je dostupná nonstop. Ak dôjde k zrušeniu letu, klientom vybaví cez leteckú spoločnosť úplnú či čiastkovú refundáciu nákladov za letenky, a tiež pomôže nájsť alternatívne spoje v prípade meškajúceho vlaku či autobusu v cudzine.Pre ešte vyšší komfort dopĺňajú poisťovne aj nové formy pripoistenia. "Naša poisťovňa ako prvá zahrnula do pripoistenia storna zájazdu aj krytie storna ubytovania rezervovaného cez portál booking.com. Naši klienti tak získajú svoje peniaze späť, a to aj v situáciách, kedy tento rezervačný portál už zrušené ubytovanie nerefunduje," uzatvára vymenúvanie aktuálnych výhod cestovného poistenia zástupkyňa poisťovne KOOPERATIVA.Informačný servis