Šimečka vyzýva Šutaja Eštoka na zodpovedanie viacerých otázok týkajúcich sa atentátu na premiéra Fica (video)

29.5.2024 (SITA.sk) - Okolnosti atentátu na premiéra Roberta Fica naďalej ponúkajú mnoho nezodpovedaných otázok. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka Vyzval ministra vnútra Hlas-SD ), aby zodpovedal viaceré otázky, medzi nimi napríklad to, či pochybili bezpečnostné zložky, a kto ponesie zodpovednosť.Rovnako kládol šéf progresívcov aj otázky o tom, ako je možné, že unikli lekárska správa predsedu vlády či video s atentátnikom.Podľa Šimečku uplynulo od atentátu dosť času na to, aby bolo možné klásť tieto otázky, bezprostredne po atentáte vyzývali na zdržanlivosť.„Vyzývam ministra vnútra, aby na tieto otázky odpovedal úplne, a čo najskôr. Inak budeme musieť na júnovej schôdzi NR SR podniknúť príslušné kroky,“ avizoval predseda PS.Predsedu vlády Roberta Fica ( Smer-SD ) postrelili počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej 15. mája. Premiér sa zotavuje v nemocnici, atentátnika Juraja C. obvinili.Šimečka opätovne odmietol snahy niektorých koaličných politikov pripisovať vinu za atentát na premiéra opozícii či médiám.„Páchateľ toho činu sedí vo väzbe. Pokiaľ sa bavíme o tých hlbších príčinách, o nenávistnej atmosfére v spoločnosti, ktorá sa vytvorila, tak pokiaľ ide o našu stranu, tak my sme k nej prispeli snáď najmenej zo všetkých,“ vyjadril sa Šimečka.Svedomie by si podľa neho mali spytovať tí, ktorí zaviedli agresivitu do slovenskej politiky. Okrem časti koalície menoval aj niektoré zo súčasných opozičných strán.„My sme navrhli 100 dní pre upokojenie situácie,“ podotkol Šimečka.Avizoval tiež, že plánujú pokračovať v obrane médií aj demokracie.